https://ria.ru/20220908/pravo-1815298349.html

Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных

Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных - РИА Новости, 08.09.2022

Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных

Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:28

2022-09-08T05:28

2022-09-08T05:29

общество

татьяна москалькова

россия

русский (остров)

владивосток

гибдд мвд рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она отметила, что закон о персональных данных совершенствуется каждый год в зависимости от запросов общества, но о человеке можно свободно собрать любые данные: купить базу ГИБДД или поликлиники."Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жестко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных", - уточнила Москалькова.Она подчеркнула, что человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе, чтобы никто ни при каких условиях без его согласия не мог придавать публичности даже достоверные данные о нем."С другой стороны, мы должны, наверное, научиться жить в этой реальности и научиться сами распоряжаться данными о себе. По крайней мере, научиться читать то, что нам подсовывают для подписи, написанное мелким почерком в поликлиниках, больницах и в других местах", - уточнила омбудсмен.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/biznes-1814996434.html

https://ria.ru/20220908/pravo-1815295460.html

россия

русский (остров)

владивосток

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общество, татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, гибдд мвд рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022