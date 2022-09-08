https://ria.ru/20220908/pravo-1815298349.html
Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных
Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных
Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:28
2022-09-08T05:28
2022-09-08T05:29
общество
татьяна москалькова
россия
русский (остров)
владивосток
гибдд мвд рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она отметила, что закон о персональных данных совершенствуется каждый год в зависимости от запросов общества, но о человеке можно свободно собрать любые данные: купить базу ГИБДД или поликлиники."Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жестко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных", - уточнила Москалькова.Она подчеркнула, что человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе, чтобы никто ни при каких условиях без его согласия не мог придавать публичности даже достоверные данные о нем."С другой стороны, мы должны, наверное, научиться жить в этой реальности и научиться сами распоряжаться данными о себе. По крайней мере, научиться читать то, что нам подсовывают для подписи, написанное мелким почерком в поликлиниках, больницах и в других местах", - уточнила омбудсмен.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/biznes-1814996434.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, гибдд мвд рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Русский (остров), Владивосток, ГИБДД МВД РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
05:28 08.09.2022 (обновлено: 05:29 08.09.2022)
Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных
Москалькова раскритиковала существующее наказание за разглашение персональных данных
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что закон о персональных данных совершенствуется каждый год в зависимости от запросов общества, но о человеке можно свободно собрать любые данные: купить базу ГИБДД
или поликлиники.
"Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жестко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных", - уточнила Москалькова.
Она подчеркнула, что человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе, чтобы никто ни при каких условиях без его согласия не мог придавать публичности даже достоверные данные о нем.
"С другой стороны, мы должны, наверное, научиться жить в этой реальности и научиться сами распоряжаться данными о себе. По крайней мере, научиться читать то, что нам подсовывают для подписи, написанное мелким почерком в поликлиниках, больницах и в других местах", - уточнила омбудсмен.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.