https://ria.ru/20220908/pravo-1815295460.html

Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав

Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав - РИА Новости, 08.09.2022

Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав

Число обращений по нарушениям трудовых прав снизилось, несмотря на санкции, выросло — на защиту прав человека в местах принудительного задержания, заявила в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:17

2022-09-08T03:17

2022-09-08T03:17

общество

татьяна москалькова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Число обращений по нарушениям трудовых прав снизилось, несмотря на санкции, выросло — на защиту прав человека в местах принудительного задержания, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, этом году снижение числа обращений отмечается по многим позициям.Также меньше обращений пришло по нарушению жилищных прав, отметила омбудсмен, и связала это с результатом государственных программ по переселению из аварийного жилья."Мы видим по медицинской помощи: у нас меньше стало поступать обращений. Но есть и увеличение количества обращений, например, защита прав человека в местах принудительного содержания", — добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220907/biznes-1814996434.html

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общество, татьяна москалькова, россия