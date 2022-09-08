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Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав
Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав
Число обращений по нарушениям трудовых прав снизилось, несмотря на санкции, выросло — на защиту прав человека в местах принудительного задержания, заявила в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:17
2022-09-08T03:17
2022-09-08T03:17
общество
татьяна москалькова
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Число обращений по нарушениям трудовых прав снизилось, несмотря на санкции, выросло — на защиту прав человека в местах принудительного задержания, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, этом году снижение числа обращений отмечается по многим позициям.Также меньше обращений пришло по нарушению жилищных прав, отметила омбудсмен, и связала это с результатом государственных программ по переселению из аварийного жилья."Мы видим по медицинской помощи: у нас меньше стало поступать обращений. Но есть и увеличение количества обращений, например, защита прав человека в местах принудительного содержания", — добавила Москалькова.
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав
Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Число обращений по нарушениям трудовых прав снизилось, несмотря на санкции, выросло — на защиту прав человека в местах принудительного задержания, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, этом году снижение числа обращений отмечается по многим позициям.
"Даже по уголовно-процессуальной тематике, когда у нас традиционно больше всего поступают обращения, в области трудовых прав, несмотря на санкционную политику и трудности, которые переживают многие трудовые коллективы", — уточнила Москалькова.
Также меньше обращений пришло по нарушению жилищных прав, отметила омбудсмен, и связала это с результатом государственных программ по переселению из аварийного жилья.
"Мы видим по медицинской помощи: у нас меньше стало поступать обращений. Но есть и увеличение количества обращений, например, защита прав человека в местах принудительного содержания", — добавила Москалькова.