https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815376990.html

Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока

Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока

Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства РФ является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал премьер-министр... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства РФ является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.Премьер напомнил, что долгосрочные ориентиры развития государства были определены президентом, как и пять национальных целей развития. Мишустин отметил, что инструментами их достижения являются национальные проекты, государственные программы, а также стратегические инициативы."Важнейшая задача финансово-экономического блока – через правильное планирование доходов и расходов обеспечить финансирование выхода на соответствующие показатели, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами нашей страны", - сообщил глава кабмина.

https://ria.ru/20220824/gosdolg-1811831830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф