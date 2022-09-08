https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815376990.html
Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока
Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока
Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства РФ является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал премьер-министр... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:38
2022-09-08T12:38
2022-09-08T12:38
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства РФ является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.Премьер напомнил, что долгосрочные ориентиры развития государства были определены президентом, как и пять национальных целей развития. Мишустин отметил, что инструментами их достижения являются национальные проекты, государственные программы, а также стратегические инициативы."Важнейшая задача финансово-экономического блока – через правильное планирование доходов и расходов обеспечить финансирование выхода на соответствующие показатели, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами нашей страны", - сообщил глава кабмина.
https://ria.ru/20220824/gosdolg-1811831830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока
Мишустин назвал выполнение обязательств перед гражданами важнейшей задачей правительства
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства РФ является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
Премьер напомнил, что долгосрочные ориентиры развития государства были определены президентом, как и пять национальных целей развития. Мишустин отметил, что инструментами их достижения являются национальные проекты, государственные программы, а также стратегические инициативы.
"Важнейшая задача финансово-экономического блока – через правильное планирование доходов и расходов обеспечить финансирование выхода на соответствующие показатели, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами нашей страны", - сообщил глава кабмина.