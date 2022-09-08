https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815354927.html

Мишустин отметил профессиональную закалку правительства

Мишустин отметил профессиональную закалку правительства - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин отметил профессиональную закалку правительства

Закалка кабмина, профессионально реагирующего на санкции, позволяет избежать негативных сценариев, которых желают России недоброжелатели, заявил премьер-министр РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:42

2022-09-08T11:42

2022-09-08T11:56

михаил мишустин

экономика

россия

правительство рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Закалка кабмина, профессионально реагирующего на санкции, позволяет избежать негативных сценариев, которых желают России недоброжелатели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Системная работа и такая, если хотите, закалка нашего правительства, государства, уже профессионально реагирующего на эти вызовы, позволяет избежать те негативные сценарии, которые наши недоброжелатели нам желают", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что ведущие мировые аналитические и финансовые агентства предрекали падение ВВП больше 25%, инфляцию – больше 30%, прогнозировали крах рубля и практически отсутствие производственных мощностей.На вопрос, какие решения финансовых властей, помогают России преодолевать санкции с 2014 года, премьер отметил, что при ответе анализируются риски и угрозы, после чего принимаются краткосрочные решения и планируются долгосрочные решения. "Это также ответственная денежно-кредитная политика, которую самостоятельно проводит Центральный банк, но в координации потом с правительством. Это и субсидирование ставок, это льготные кредиты и многие-многие программы", - перечислил Мишустин.Среди решений Минфина, которые непосредственно повлияли на стабильность, Мишустин назвал принятие Налогового кодекса, создание фонда национального благосостояния, электронного бюджета, технологических платформ для администрирования. "Все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность. И это именно так и есть. И конечно же, совокупность всех нормативных актов и решений, которые принимает Минфин, – все это делается во благо людей и является ответственной государственной политикой", - подчеркнул Мишустин.Он также отметил, что 220 лет назад при Александре I был создан прообраз Минфина. "И Антон Германович, коллеги, которые там работают, достойны самых теплых слов. Не всегда сотрудники министерства финансов говорят да, но я думаю, что сегодня, в праздник, мы их поздравим и пожелаем всего самого доброго", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220908/mishustin-1815303145.html

https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814797448.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф, санкции в отношении россии