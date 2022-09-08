https://ria.ru/20220908/pozhary-1815366522.html

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 08.09.2022

В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, начался вывод сил и средств из регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:16

2022-09-08T12:16

2022-09-08T12:16

происшествия

ивановская область

рязанская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, начался вывод сил и средств из регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза."Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Из регионов начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации", - сообщили в ведомстве.В Рослесхозе пояснили, что оперативное тушение лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях осложнялось погодными условиями: аномальной жарой и сильным порывистым ветром."Борьба с лесными пожарами в Рязанской области велась в круглосуточном режиме. В пиковый момент в тушении возгораний было задействовано свыше 9,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи единиц спецтехники, порядка 20 воздушных судов. В Ивановской области привлекалось более 1 тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов. Тушение пожаров проводилось как с земли, так и с воздуха", - уточнили в ведомстве."Человеческий фактор и климатические изменения способствуют тому, что пожароопасный сезон в России становится фактически круглогодичным. Сильнее всего горят те регионы, в которых сочетаются традиции по выжиганию травы и благоприятные для распространения огня условия. Если люди станут бережнее и внимательнее относиться к природе, количество лесных пожаров значительно сократится", – цитирует пресс-служба главу Рослесхоза Ивана Советникова.В ведомстве подчеркнули, что более 90% лесных пожаров вызвано человеком. На сухие грозы и горение торфяников приходится только 10% пожаров.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)