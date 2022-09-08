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В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 08.09.2022
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В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары - РИА Новости, 08.09.2022
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары
Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, начался вывод сил и средств из регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:16
2022-09-08T12:16
происшествия
ивановская область
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, начался вывод сил и средств из регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза."Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Из регионов начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации", - сообщили в ведомстве.В Рослесхозе пояснили, что оперативное тушение лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях осложнялось погодными условиями: аномальной жарой и сильным порывистым ветром."Борьба с лесными пожарами в Рязанской области велась в круглосуточном режиме. В пиковый момент в тушении возгораний было задействовано свыше 9,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи единиц спецтехники, порядка 20 воздушных судов. В Ивановской области привлекалось более 1 тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов. Тушение пожаров проводилось как с земли, так и с воздуха", - уточнили в ведомстве."Человеческий фактор и климатические изменения способствуют тому, что пожароопасный сезон в России становится фактически круглогодичным. Сильнее всего горят те регионы, в которых сочетаются традиции по выжиганию травы и благоприятные для распространения огня условия. Если люди станут бережнее и внимательнее относиться к природе, количество лесных пожаров значительно сократится", – цитирует пресс-служба главу Рослесхоза Ивана Советникова.В ведомстве подчеркнули, что более 90% лесных пожаров вызвано человеком. На сухие грозы и горение торфяников приходится только 10% пожаров.
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ивановская область
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происшествия, ивановская область, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Ивановская область, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
12:16 08.09.2022
 
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары

Рослесхоз заявил о ликвидации лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы, начался вывод сил и средств из регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Из регионов начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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В Рослесхозе пояснили, что оперативное тушение лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях осложнялось погодными условиями: аномальной жарой и сильным порывистым ветром.
"Борьба с лесными пожарами в Рязанской области велась в круглосуточном режиме. В пиковый момент в тушении возгораний было задействовано свыше 9,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи единиц спецтехники, порядка 20 воздушных судов. В Ивановской области привлекалось более 1 тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов. Тушение пожаров проводилось как с земли, так и с воздуха", - уточнили в ведомстве.
"Человеческий фактор и климатические изменения способствуют тому, что пожароопасный сезон в России становится фактически круглогодичным. Сильнее всего горят те регионы, в которых сочетаются традиции по выжиганию травы и благоприятные для распространения огня условия. Если люди станут бережнее и внимательнее относиться к природе, количество лесных пожаров значительно сократится", – цитирует пресс-служба главу Рослесхоза Ивана Советникова.
В ведомстве подчеркнули, что более 90% лесных пожаров вызвано человеком. На сухие грозы и горение торфяников приходится только 10% пожаров.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в медиабанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в медиабанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
 
ПроисшествияИвановская областьРязанская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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