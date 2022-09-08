https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока"

Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 08.09.2022

Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока"

Остановка "Северного потока" стала для ЕС полной неожиданностью. Прокачку поставили на паузу на неопределенное время. Котировки голубого топлива сразу... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:00

2022-09-08T08:00

2022-09-08T08:05

экономика

европа

евросоюз

газпром

северный поток

россия

германия

природный газ

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МОСКВА, 8 сент — РИА Новости, Наталья Дембинская. Остановка "Северного потока" стала для ЕС полной неожиданностью. Прокачку поставили на паузу на неопределенное время. Котировки голубого топлива сразу подскочили на 30 процентов. При этом Запад пытается ввести ценовой потолок на российские нефть и газ. Эксперты уверены: Москва может позволить себе не продавать энергоресурсы в Европу, а там к этому явно не готовы. О последствиях экономического противостояния — в материале РИА Новости.Нужно ремонтировать"Северный поток" не работает с 31 августа. Третьего сентября должен был закончиться трехдневный плановый ремонт. Однако "Газпром" сообщил о неисправности в ключевой турбине — единственной рабочей на компрессорной станции "Портовая". В компании пояснили: Ростехнадзор предупредил, что повреждения "не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя". И уточнили: поставки прекращены на неопределенный срок."Северный поток" — крупнейший газопровод, способный перекачивать 55 миллиардов кубометров газа в год. Европейский рынок в шоке. В понедельник котировки голубого топлива взлетели на 30 процентов — до 2900 долларов за тысячу кубометров. Это притом что оптовые цены уже выросли на 400 процентов по сравнению с августом прошлого года, что ударило и по населению, и по предприятиям."Все труднее заменить газ, не поступающий из России", — подчеркнули в энергетической консалтинговой компании Aurora.С июня "Северный поток" загружен всего на 20 процентов. Это объясняли проблемами с техобслуживанием и спором из-за пропавшей турбины, подпадающей под экспортные санкции Запада.Заводы всталиЕвропейские предприятия закрываются одно за другим — критически не хватает энергоносителей, цены на которые зашкаливают. С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия на континенте. Ранее о том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. Главные жертвы энергокризиса — производители удобрений: взял паузу польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35 процентов. В Германии прикрывает филиалы SKW Sticksoffwerke Piesteritz.Наблюдатели уверены, что это только начало. В ЕС не действует 70 процентов мощностей по выпуску минеральных удобрений, но и все 100 не за горами.Последствия не заставят ждать: падение производства, рост цен, сокращение пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, веерные отключения электричества и отопления.Совсем некстатиЛишиться "Северного потока" — последнее, что нужно европейцам в преддверии зимы. В ЕС поспешили заполнить газохранилища на случай, если Россия полностью перекроет кран."В Германии в прошлом осенне-зимнем периоде (с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022-го) потребление газа — 57 миллиардов кубометров, то есть в среднем — 9,5 в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии — 84 процента, объем активного газа — 18,3 миллиарда кубометров. Объем запасов в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести", — отмечается в сообщении "Газпрома".Справедливые опасенияВ Кремле разъяснили: ремонтным работам на "Северном потоке" препятствуют санкции. "Но я еще раз хочу подчеркнуть — мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что в таких условиях российская сторона не может ничего гарантировать.Однако Запад сомневается, что причины чисто технические. Британская The Guardian обращает внимание на то, что "Северный поток" остановился через несколько часов после того, как в G7 договорились о потолке цен на российскую нефть.Что касается газа, то там дело обстоит следующим образом. Как сообщила 6 сентября Financial Times, Еврокомиссия предлагает два варианта: потолок цен на весь импортируемый из России газ либо учреждение единого покупателя, который будет вести переговоры о стоимости, и разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками. В одной цены могут ограничить, а в другой не трогать.Дорого расплачиватьсяАналитики предупреждают: даже если Siemens выкарабкается из-под гнета санкций, положение не улучшится.ЕС и так приобретает газа в Алжире больше, чем в России. Обещания США поддержать Европу топливом так и остались обещаниями. В Норвегии же прямо сказали, что нарастить добычу в кратчайшие сроки нереально, к тому же потенциал очень скудный.Теоретически ЕС может задействовать украинские хранилища для создания резервов — "Нафтогаз" к этому давно призывает. "Но куда уйдет оттуда европейское топливо — вопрос на миллиард", — отмечает Островский.По оценкам отраслевых экспертов, для России перекрытие на несколько месяцев "Северного потока" совершенно безболезненно. Хватит "Турецкого" и морских газовозов. Для Европы же энергокризис войдет в новую острую фазу: электричество подорожает в три-четыре раза, реальные доходы населения обрушатся, прокатится волна массовых банкротств промышленных предприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/turbina-1815074517.html

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

https://ria.ru/20220906/potok-1814723733.html

https://ria.ru/20220907/tseny-1815078582.html

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россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, евросоюз, газпром, северный поток, россия, германия, природный газ, энергетический кризис