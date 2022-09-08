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США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/postavki-1815505659.html
США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра
США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.09.2022
США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра
С начала российской операции США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS, сообщил на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:27
2022-09-08T19:27
специальная военная операция на украине
нато
украина
россия
сша
сергей лавров
марк милли
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. С начала российской операции США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS, сообщил на пресс-конференции на базе Рамштайн председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли."По данным на сегодняшний день США перебросили 16 HIMARS на Украину с тысячами снарядов GMLRS", - сказал Милли.Он также указал, что Вашингтон передал Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов. Переданы тысячи единиц противотанкового вооружения, тысячи противовоздушных вооружений, ракеты HARM, а также стрелковое оружие, отметил он."США, например, предоставили почти полмиллиона артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров", - заявил он.По его словам, "Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны".Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html
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нато, украина, россия, сша, сергей лавров, марк милли, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Марк Милли, В мире
19:27 08.09.2022
 
США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра

Пентагон: США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. С начала российской операции США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS, сообщил на пресс-конференции на базе Рамштайн председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
"По данным на сегодняшний день США перебросили 16 HIMARS на Украину с тысячами снарядов GMLRS", - сказал Милли.
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Он также указал, что Вашингтон передал Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов. Переданы тысячи единиц противотанкового вооружения, тысячи противовоздушных вооружений, ракеты HARM, а также стрелковое оружие, отметил он.
"США, например, предоставили почти полмиллиона артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров", - заявил он.
По его словам, "Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны".
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Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровМарк МиллиВ мире
 
 
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