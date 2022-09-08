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Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине - РИА Новости, 08.09.2022
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Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине
Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новый транш оборонной помощи на 675 миллионов долларов, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:47
2022-09-08T19:54
в мире
джо байден
энтони блинкен
сергей лавров
россия
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новый транш оборонной помощи на 675 миллионов долларов, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме."Я уполномочиваю госсекретаря выделить до 675 млн долларов оборонных позиций и услуг минобороны, а также военного обучения и тренировок для предоставления помощи Украине", - говорится в меморандуме Байдена.В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, сша
В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, США
19:47 08.09.2022 (обновлено: 19:54 08.09.2022)
 
Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине

Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить новый транш военной помощи Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новый транш оборонной помощи на 675 миллионов долларов, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме.
"Я уполномочиваю госсекретаря выделить до 675 млн долларов оборонных позиций и услуг минобороны, а также военного обучения и тренировок для предоставления помощи Украине", - говорится в меморандуме Байдена.
В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжо БайденЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
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