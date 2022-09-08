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Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине

Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине - РИА Новости, 08.09.2022

Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новый транш оборонной помощи на 675 миллионов долларов, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:47

2022-09-08T19:47

2022-09-08T19:54

в мире

джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новый транш оборонной помощи на 675 миллионов долларов, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме."Я уполномочиваю госсекретаря выделить до 675 млн долларов оборонных позиций и услуг минобороны, а также военного обучения и тренировок для предоставления помощи Украине", - говорится в меморандуме Байдена.В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, джо байден, энтони блинкен, сергей лавров, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, сша