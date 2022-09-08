15:56 08.09.2022 (обновлено: 16:09 08.09.2022)
Байден обсудит с союзниками военную помощь Украине
Байден в четверг проведет телефонный разговор с союзниками, чтобы обсудить помощь Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проводит телефонный разговор с союзниками, чтобы обсудить помощь Украине, сообщил журналистам представитель администрации США.
Как сообщают журналисты президентского пула, "по информации Белого дома президент Байден проводит сегодня утром телефонные переговоры с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть нашу продолжающуюся поддержку Украины в ее защите себя от российской агрессии".
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Ранее в четверг глава Пентагона объявил, что президент США одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на сумму 675 миллионов долларов. По данным ведомства, в него войдут военные внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы, стрелковое оружие и многое другое.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что в новой пакет помощи Украине войдут боеприпасы для HIMARS.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.