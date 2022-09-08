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Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/pomosch-1815431338.html
Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям
Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям - РИА Новости, 08.09.2022
Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям
США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку, заявил в четверг государственный секретарь США... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:45
2022-09-08T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку, заявил в четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен."США предоставят Украине и ее соседям дополнительную военную помощь на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы госдепартамента. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиардов долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины восемнадцати соседних с ней стран". "Это объявление обеспечит общий объем военной помощи Украине до уровня приблизительно 15,2 миллиарда долларов", - указал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:45 08.09.2022 (обновлено: 17:10 08.09.2022)
 
Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям

Блинкен: США выделит Украине и ее соседям военной помощи на 2,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку, заявил в четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"США предоставят Украине и ее соседям дополнительную военную помощь на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы госдепартамента.
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк
Из общего пакета военной помощи 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиардов долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины восемнадцати соседних с ней стран". "Это объявление обеспечит общий объем военной помощи Украине до уровня приблизительно 15,2 миллиарда долларов", - указал Блинкен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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