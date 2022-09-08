https://ria.ru/20220908/pomosch-1815431338.html

Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям

Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям - РИА Новости, 08.09.2022

Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям

США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку, заявил в четверг государственный секретарь США... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:45

2022-09-08T15:45

2022-09-08T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

энтони блинкен

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку, заявил в четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен."США предоставят Украине и ее соседям дополнительную военную помощь на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении главы госдепартамента. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиардов долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины восемнадцати соседних с ней стран". "Это объявление обеспечит общий объем военной помощи Украине до уровня приблизительно 15,2 миллиарда долларов", - указал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, энтони блинкен, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр