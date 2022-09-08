https://ria.ru/20220908/polsha-1815469531.html

Переход на евро замедлит рост уровня жизни в Польше, заявил глава Нацбанка

Переход на евро замедлит рост уровня жизни в Польше, заявил глава Нацбанка - РИА Новости, 08.09.2022

Переход на евро замедлит рост уровня жизни в Польше, заявил глава Нацбанка

Переход на валюту евро значительно замедлит рост уровня жизни в Польше, заявил председатель Национального банка республики Адам Глапиньский журналистам в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:35

2022-09-08T17:35

2022-09-08T17:35

польша

в мире

еврозона

евросоюз

адам глапинский

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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Переход на валюту евро значительно замедлит рост уровня жизни в Польше, заявил председатель Национального банка республики Адам Глапиньский журналистам в четверг.Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены."Если мы откажемся от злотого, то уровень жизни в Польше будет расти медленно, наши домашние бюджеты будут расти медленно, уровень потребления в сравнении с Германией, Францией, Голландией низким", - сказал Глапиньский."В то же время если мы сохраним злотый, то есть шансы, что через 8-10 лет мы будем на том же уровне, что и они", - добавил глава Нацбанка.

https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

польша

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польша, в мире, еврозона, евросоюз, адам глапинский