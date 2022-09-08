16:02 08.09.2022 (обновлено: 16:24 08.09.2022)
Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ
Rzeczpospolita: Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita.
"368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", —говорится в публикации.
"368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", —говорится в публикации.
При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.
"Момент, в котором оказались Европа, и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями ", — отметил политик.
В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".
Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась.
В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ —власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.
Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.