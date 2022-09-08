https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ

Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022

Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. "368,44 га — именно столько Прага... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:02

2022-09-08T16:02

2022-09-08T16:24

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мид германии

право и справедливость

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. "368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", —говорится в публикации. При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась. В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ —власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html

https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, чехия, европарламент, мид германии, право и справедливость