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Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
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Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ
Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ
Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. "368,44 га — именно столько Прага... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:02
2022-09-08T16:24
в мире
польша
чехия
европарламент
мид германии
право и справедливость
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita. "368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", —говорится в публикации. При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась. В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ —власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
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в мире, польша, чехия, европарламент, мид германии, право и справедливость
В мире, Польша, Чехия, Европарламент, МИД Германии, Право и справедливость
16:02 08.09.2022 (обновлено: 16:24 08.09.2022)
 
Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Польша намерена потребовать от Чехии вернуть 368,44 га территорий

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, пишет издание Rzeczpospolita.

"368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах", —говорится в публикации.
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При этом депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу.

"Момент, в котором оказались Европа, и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями ", — отметил политик.

В ответ на это депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский заявил, что "никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований".
Как утоняется в статье, в 2005 году правительство Чехии предлагало Польше финансовую компенсацию, но Варшава отказалась.
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В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ —власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.
Ранее Варшава потребовала от Берлина более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций и не раз это подтверждала. При этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
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