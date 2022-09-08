https://ria.ru/20220908/poezd-1815515017.html
На Ставрополье сошел с рельсов грузовой поезд
На Ставрополье сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 08.09.2022
На Ставрополье сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Георгиевске Ставропольского края, движение поездов не нарушено, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:05
2022-09-08T20:05
2022-09-08T20:05
происшествия
георгиевск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сошёл с рельсов в Георгиевске Ставропольского края, движение поездов не нарушено, сообщает ГУМЧС по региону."В 18.40 в Георгиевском округе на железнодорожной станции "Георгиевск" на сортировочном участке произошёл сход с рельсов поезда на ходу. Поезд двигался по маршруту "Минеральные Воды - Прохладный", перевозил рельсы, шпалы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение поездов не нарушено, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, георгиевск, ставропольский край
Происшествия, Георгиевск, Ставропольский край
На Ставрополье сошел с рельсов грузовой поезд
В Георгиевске Ставропольского края сошел с рельсов грузовой поезд