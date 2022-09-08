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Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии - РИА Новости, 08.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220908/podstantsii-1815406186.html
Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии
Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии - РИА Новости, 08.09.2022
Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии
Министр энергетики РФ принял участие в запуске двух крупных подстанций в Ленском и Нерюнгринском районах Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:02
2022-09-08T14:02
республика саха (якутия)
экономика
николай шульгинов
жкх
айсен николаев
нерюнгринский район
россия
россети
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ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Министр энергетики РФ принял участие в запуске двух крупных подстанций в Ленском и Нерюнгринском районах Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее сообщалось о том, что министр Николай Шульгинов в ходе рабочего визита в Якутию принял участие в открытии внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютейдях."В Якутии запустили в работу два важнейших для республики энергообъекта. Разрешение произвести пуск подстанций 220 кВ "КС-1" и 220 кВ "Налдинская" дал лично министр энергетики РФ Николай Шульгинов", - рассказали в пресс-службе.Строительство подстанций реализовано по инвестпрограмме ПАО "ФСК ЕЭС". Стоимость инвестиций в проект составила более 4,2 миллиарда рублей. "В условиях давления со стороны недружественных стран ключевое значение имеет надёжная работа проектов, которые позволят оперативно переориентировать экспортные цепочки за счёт территориального расположения. Такими проектами являются "Сила Сибири" и Инаглинский горно-обогатительный комплекс. Ввод новых центров питания позволит поддерживать их бесперебойную работу, обеспечив стабильное электроснабжение", – сказал министр.Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что динамичное развитие промышленности в Якутии требует соответствующего энергетического обеспечения. "На наших глазах компания "Россети" строит "энергетический каркас" нашей промышленности. Уверен, и другие промышленные проекты республики получат поддержку", – отметил он.По словам генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, произошедшее событие создает условия для газоснабжения и газификации районов Якутии и других регионов страны, обеспечит условия для экспорта газа в Китай по газопроводу, а также электроснабжение якорного резидента ТОР "Южная Якутия"."Для надежных связей центрального и западного районов республики с ЕЭС России построено несколько крупных энергообъектов, включая 750-километровый транзит от Нерюнгринской ГРЭС. Сейчас фокус на создании инфраструктуры для подключения конкретных потребителей. Новые подстанции "КС-1" и "Налдинская" сыграют важную роль в развитии трубопроводной системы "Сила Сибири" и Инаглинского горно-обогатительного комплекса", – прокомментировал Рюмин.
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экономика, николай шульгинов, жкх, айсен николаев, нерюнгринский район, россия, россети, сила сибири (газопровод), фск еэс, китай
Республика Саха (Якутия), Экономика, Николай Шульгинов, ЖКХ, Айсен Николаев, Нерюнгринский район, Россия, Россети, Сила Сибири (газопровод), ФСК ЕЭС, Китай
14:02 08.09.2022
 
Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии

Министр энергетики Шульгинов принял участие в запуске двух крупных подстанций в Якутии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Министр энергетики РФ принял участие в запуске двух крупных подстанций в Ленском и Нерюнгринском районах Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что министр Николай Шульгинов в ходе рабочего визита в Якутию принял участие в открытии внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютейдях.
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"В Якутии запустили в работу два важнейших для республики энергообъекта. Разрешение произвести пуск подстанций 220 кВ "КС-1" и 220 кВ "Налдинская" дал лично министр энергетики РФ Николай Шульгинов", - рассказали в пресс-службе.
Строительство подстанций реализовано по инвестпрограмме ПАО "ФСК ЕЭС". Стоимость инвестиций в проект составила более 4,2 миллиарда рублей. "В условиях давления со стороны недружественных стран ключевое значение имеет надёжная работа проектов, которые позволят оперативно переориентировать экспортные цепочки за счёт территориального расположения. Такими проектами являются "Сила Сибири" и Инаглинский горно-обогатительный комплекс. Ввод новых центров питания позволит поддерживать их бесперебойную работу, обеспечив стабильное электроснабжение", – сказал министр.
Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что динамичное развитие промышленности в Якутии требует соответствующего энергетического обеспечения. "На наших глазах компания "Россети" строит "энергетический каркас" нашей промышленности. Уверен, и другие промышленные проекты республики получат поддержку", – отметил он.
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По словам генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, произошедшее событие создает условия для газоснабжения и газификации районов Якутии и других регионов страны, обеспечит условия для экспорта газа в Китай по газопроводу, а также электроснабжение якорного резидента ТОР "Южная Якутия".
"Для надежных связей центрального и западного районов республики с ЕЭС России построено несколько крупных энергообъектов, включая 750-километровый транзит от Нерюнгринской ГРЭС. Сейчас фокус на создании инфраструктуры для подключения конкретных потребителей. Новые подстанции "КС-1" и "Налдинская" сыграют важную роль в развитии трубопроводной системы "Сила Сибири" и Инаглинского горно-обогатительного комплекса", – прокомментировал Рюмин.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаНиколай ШульгиновЖКХАйсен НиколаевНерюнгринский районРоссияРоссетиСила Сибири (газопровод)ФСК ЕЭСКитай
 
 
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