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В Британии выделили 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний - РИА Новости, 08.09.2022
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В Британии выделили 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний
В Британии выделили 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний - РИА Новости, 08.09.2022
В Британии выделили 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о выделении 40 миллиардов фунтов стерлингов энергетическим компаниям в связи с ростом цен и заморозкой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:28
2022-09-08T15:28
лиз трасс
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о выделении 40 миллиардов фунтов стерлингов энергетическим компаниям в связи с ростом цен и заморозкой счетов населения на энергию.Незадолго до этого премьер объявила о заморозке счетов на энергию для населения с 1 октября на ближайшие два года. Таким образом, среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов."Я объявляю сегодня, что совместно с Банком Англии мы разработали новую программу (поддержки) в размере 40 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы обеспечить компаниям на оптовом энергорынке ликвидность, необходимую для того, чтобы справиться с волатильностью цен", - заявила она, выступая в парламенте.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.Трасс пока не объявила, как именно будет финансироваться эта программа помощи. Учитывая, что она активно выступает за снижение налогов населения и неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний, некоторые СМИ предположили, что покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов. В дальнейшем они будут выплачиваться в течение последующих 10-20 лет путем надбавки к счетам потребителей за энергию.
https://ria.ru/20220908/britaniya-1815345239.html
https://ria.ru/20220907/neft-1815274811.html
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лиз трасс, великобритания, в мире
Лиз Трасс, Великобритания, В мире
15:28 08.09.2022
 
В Британии выделили 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний

Трасс объявила о выделении 40 миллиардов фунтов для поддержки энергокомпаний в Британии

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о выделении 40 миллиардов фунтов стерлингов энергетическим компаниям в связи с ростом цен и заморозкой счетов населения на энергию.
Незадолго до этого премьер объявила о заморозке счетов на энергию для населения с 1 октября на ближайшие два года. Таким образом, среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.
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"Я объявляю сегодня, что совместно с Банком Англии мы разработали новую программу (поддержки) в размере 40 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы обеспечить компаниям на оптовом энергорынке ликвидность, необходимую для того, чтобы справиться с волатильностью цен", - заявила она, выступая в парламенте.
Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
Трасс пока не объявила, как именно будет финансироваться эта программа помощи. Учитывая, что она активно выступает за снижение налогов населения и неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний, некоторые СМИ предположили, что покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов. В дальнейшем они будут выплачиваться в течение последующих 10-20 лет путем надбавки к счетам потребителей за энергию.
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