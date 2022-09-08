https://ria.ru/20220908/podderzhka-1815403425.html

Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса

Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса - РИА Новости, 08.09.2022

Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса

Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:54

2022-09-08T13:54

2022-09-08T13:55

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме."Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу", - пояснила Набиуллина.

https://ria.ru/20220908/siluanov-1815396653.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина