https://ria.ru/20220908/podderzhka-1815403425.html
Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса
Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса - РИА Новости, 08.09.2022
Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса
Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:54
2022-09-08T13:54
2022-09-08T13:55
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме."Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу", - пояснила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
13:54 08.09.2022 (обновлено: 13:55 08.09.2022)
Набиуллина призвала наращивать соцподдержку населения в условиях кризиса
Набиуллина заявила о необходимости наращивания соцподдержки населения в условиях кризиса
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.
"Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу", - пояснила Набиуллина.