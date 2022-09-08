https://ria.ru/20220908/plate-1815499172.html
В ГД могут провести заседание из-за появления на линейке школьника в платье
В ГД могут провести заседание из-за появления на линейке школьника в платье - РИА Новости, 08.09.2022
В ГД могут провести заседание из-за появления на линейке школьника в платье
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Екатеринбурга Алексею... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:03
2022-09-08T19:03
2022-09-08T19:03
общество
сергей кравцов
госдума рф
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Екатеринбурга Алексею Орлову по поводу появления на школьной линейке в одной из гимназий Екатеринбурга школьника в женском платье и призвала провести 10 октября специальное заседание в ГД, куда пригласила Кравцова, с участием комитетов и министерств.Ранее 1 сентября семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в полицию не поступало, сообщили РИА Новости в городском полицейском управлении."Для выработки консолидированных решений и незамедлительного принятия мер мы предлагаем организовать в Государственной думе проведение специального (расширенного) заседания нашего комитета совместно с комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитетом по культуре, а также с обязательным участием религиозных организаций, профильных министерств и ведомств... предварительная дата проведения - 10 октября 2022 года... Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич Кравцов, поддержать наше предложение и рассмотреть возможность личного участия в указанном заседании", - говорится в обращении Останиной, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Председатель комитета упомянула два подобных инцидента с участием екатеринбургских школьников за минувший год: танцевальное выступление старшеклассников лицея № 12, а также выступление в костюме Красной Шапочки пятиклассника на костюмированном конкурсе в гимназии № 2. Все случаи Останина назвала "пропагандой нетрадиционных семейных ценностей и асоциального поведения среди детей и молодежи".
https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html
https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кравцов, госдума рф, екатеринбург, россия
Общество, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Екатеринбург, Россия
В ГД могут провести заседание из-за появления на линейке школьника в платье
Депутат Останина призвала провести заседание в Госдуме по инциденту со школьником в платье
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Екатеринбурга Алексею Орлову по поводу появления на школьной линейке в одной из гимназий Екатеринбурга школьника в женском платье и призвала провести 10 октября специальное заседание в ГД, куда пригласила Кравцова, с участием комитетов и министерств.
Ранее 1 сентября семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в полицию не поступало, сообщили РИА Новости в городском полицейском управлении.
"Для выработки консолидированных решений и незамедлительного принятия мер мы предлагаем организовать в Государственной думе проведение специального (расширенного) заседания нашего комитета совместно с комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитетом по культуре, а также с обязательным участием религиозных организаций, профильных министерств и ведомств... предварительная дата проведения - 10 октября 2022 года... Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич Кравцов, поддержать наше предложение и рассмотреть возможность личного участия в указанном заседании", - говорится в обращении Останиной, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Председатель комитета упомянула два подобных инцидента с участием екатеринбургских школьников за минувший год: танцевальное выступление старшеклассников лицея № 12, а также выступление в костюме Красной Шапочки пятиклассника на костюмированном конкурсе в гимназии № 2. Все случаи Останина назвала "пропагандой нетрадиционных семейных ценностей и асоциального поведения среди детей и молодежи".