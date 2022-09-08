https://ria.ru/20220908/petrosyan-1815332576.html

Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта

Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта - РИА Новости, 08.09.2022

Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта

Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:45

2022-09-08T10:45

2022-09-08T10:45

шоубиз

евгений петросян

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что концерт прошел успешно "на зависть некоторым"."Почему я говорю: "На зависть некоторым?". Потому что наши "журналюшки", хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора… Наши "журналюшки" в нескольких газетенках написали о том, что продано было 10 билетов, и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже все, окочурился. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество: "Не дождетесь!", – сказал Петросян.Он добавил, что понимает, "откуда ветер дует" и кто может заказывать подобные "новости". Концерт "60 лет на эстраде", по его словам, имел огромный успех и "был завален цветами".Шоумен записал видео из санатория в Ессентуках, где отдыхает и восстанавливается вместе с супругой Татьяной Брухуновой.

https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евгений петросян