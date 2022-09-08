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Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта - РИА Новости, 08.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220908/petrosyan-1815332576.html
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта - РИА Новости, 08.09.2022
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта
Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:45
2022-09-08T10:45
шоубиз
евгений петросян
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что концерт прошел успешно "на зависть некоторым"."Почему я говорю: "На зависть некоторым?". Потому что наши "журналюшки", хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора… Наши "журналюшки" в нескольких газетенках написали о том, что продано было 10 билетов, и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже все, окочурился. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество: "Не дождетесь!", – сказал Петросян.Он добавил, что понимает, "откуда ветер дует" и кто может заказывать подобные "новости". Концерт "60 лет на эстраде", по его словам, имел огромный успех и "был завален цветами".Шоумен записал видео из санатория в Ессентуках, где отдыхает и восстанавливается вместе с супругой Татьяной Брухуновой.
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евгений петросян
Шоубиз, Евгений Петросян
10:45 08.09.2022
 
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта

Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере

© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что концерт прошел успешно "на зависть некоторым".
"Почему я говорю: "На зависть некоторым?". Потому что наши "журналюшки", хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора… Наши "журналюшки" в нескольких газетенках написали о том, что продано было 10 билетов, и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже все, окочурился. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество: "Не дождетесь!", – сказал Петросян.
Он добавил, что понимает, "откуда ветер дует" и кто может заказывать подобные "новости". Концерт "60 лет на эстраде", по его словам, имел огромный успех и "был завален цветами".
Шоумен записал видео из санатория в Ессентуках, где отдыхает и восстанавливается вместе с супругой Татьяной Брухуновой.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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