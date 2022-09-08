https://ria.ru/20220908/petrosyan-1815332576.html
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта - РИА Новости, 08.09.2022
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта
Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:45
2022-09-08T10:45
2022-09-08T10:45
шоубиз
евгений петросян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828677_848:290:2268:1089_1920x0_80_0_0_76f5eb77d3ffd34ec9bc58802dc74ece.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что концерт прошел успешно "на зависть некоторым"."Почему я говорю: "На зависть некоторым?". Потому что наши "журналюшки", хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора… Наши "журналюшки" в нескольких газетенках написали о том, что продано было 10 билетов, и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже все, окочурился. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество: "Не дождетесь!", – сказал Петросян.Он добавил, что понимает, "откуда ветер дует" и кто может заказывать подобные "новости". Концерт "60 лет на эстраде", по его словам, имел огромный успех и "был завален цветами".Шоумен записал видео из санатория в Ессентуках, где отдыхает и восстанавливается вместе с супругой Татьяной Брухуновой.
https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828677_877:205:2013:1057_1920x0_80_0_0_9d88ef50ebb7d78c429a57e2c3d024b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений петросян
Евгений Петросян прокомментировал "срыв" своего концерта
Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опроверг срыв своего концерта в Адлере. Ранее СМИ заявили, что шоу не состоялось из-за отсутствия спроса на билеты. Комик отметил, что концерт прошел успешно "на зависть некоторым".
"Почему я говорю: "На зависть некоторым?". Потому что наши "журналюшки", хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора… Наши "журналюшки" в нескольких газетенках написали о том, что продано было 10 билетов, и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже все, окочурился. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество: "Не дождетесь!", – сказал Петросян.
Он добавил, что понимает, "откуда ветер дует" и кто может заказывать подобные "новости". Концерт "60 лет на эстраде", по его словам, имел огромный успех и "был завален цветами".
Шоумен записал видео из санатория в Ессентуках, где отдыхает и восстанавливается
вместе с супругой Татьяной Брухуновой.