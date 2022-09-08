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"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ - РИА Новости, 08.09.2022

"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:10

2022-09-08T16:10

2022-09-08T16:30

аэрофлот

таиланд

оаэ

египет

хургада

шарм-эш-шейх

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ."У нас международная программа сформирована и в целом развивается. В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления - Стамбул и Анталью (с сезонными изменениями частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок", - сказал Александровский."С октября планируем начать полеты в Дубай. Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также, с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220829/kuba-1812935366.html

таиланд

оаэ

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

аэрофлот, таиланд, оаэ, египет, хургада, шарм-эш-шейх, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм