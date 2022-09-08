Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/pentagon-1815288964.html
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - РИА Новости, 08.09.2022
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams
Пентагон не комментирует возможные поставки Украине американских танков Abrams, заявил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:26
2022-09-08T00:27
в мире
денис шмыгаль
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148443_0:51:3550:2048_1920x0_80_0_0_6acbc1f53c187042cabac6199eb2de3c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Пентагон не комментирует возможные поставки Украине американских танков Abrams, заявил РИА Новости представитель ведомства."У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления", - сказал собеседник агентства.Ранее в сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.В среду замглавы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял заявил, что не располагает информацией о том, чтобы западными союзниками было принято решение о непредоставлении Украине танков. "Я не слышал, чтобы это было высечено в камне", - сказал он на конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.В августе Пентагон объявил о заключении контракта на 1,1 миллиарда долларов с компанией General Dynamics на производство 250 танков для польских ВС. Ожидается, что они будут переданы заказчику в январе 2025 года. В настоящее время США ведут обучение польских военных на 28 переданных Польше в июле танках Abrams.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220907/himars-1815286025.html
https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148443_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_de8c6b11bcee4d6f67375de6c87a9534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, m1 abrams
В мире, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, M1 Abrams
00:26 08.09.2022 (обновлено: 00:27 08.09.2022)
 
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

Представитель Пентагона отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

© PETRAS MALUKASТанки Abrams армии США
Танки Abrams армии США
© PETRAS MALUKAS
Танки Abrams армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Пентагон не комментирует возможные поставки Украине американских танков Abrams, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления", - сказал собеседник агентства.
Ранее в сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 23:39Специальная военная операция на Украине
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
В среду замглавы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял заявил, что не располагает информацией о том, чтобы западными союзниками было принято решение о непредоставлении Украине танков. "Я не слышал, чтобы это было высечено в камне", - сказал он на конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В августе Пентагон объявил о заключении контракта на 1,1 миллиарда долларов с компанией General Dynamics на производство 250 танков для польских ВС. Ожидается, что они будут переданы заказчику в январе 2025 года. В настоящее время США ведут обучение польских военных на 28 переданных Польше в июле танках Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 21:09
Пентагон приостановил приемку F-35 из-за китайского сплава, пишут СМИ
 
В миреДенис ШмыгальСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала