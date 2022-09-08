https://ria.ru/20220908/pentagon-1815288964.html

Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams - РИА Новости, 08.09.2022

Пентагон отказался комментировать возможные поставки Украине танков Abrams

Пентагон не комментирует возможные поставки Украине американских танков Abrams, заявил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T00:26

2022-09-08T00:26

2022-09-08T00:27

в мире

денис шмыгаль

сергей лавров

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Пентагон не комментирует возможные поставки Украине американских танков Abrams, заявил РИА Новости представитель ведомства."У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления", - сказал собеседник агентства.Ранее в сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от США и Германии поставки новых танков Abrams и Leopard 2.В среду замглавы агентства по сотрудничеству и обороне США Джед Роял заявил, что не располагает информацией о том, чтобы западными союзниками было принято решение о непредоставлении Украине танков. "Я не слышал, чтобы это было высечено в камне", - сказал он на конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.В августе Пентагон объявил о заключении контракта на 1,1 миллиарда долларов с компанией General Dynamics на производство 250 танков для польских ВС. Ожидается, что они будут переданы заказчику в январе 2025 года. В настоящее время США ведут обучение польских военных на 28 переданных Польше в июле танках Abrams.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220907/himars-1815286025.html

https://ria.ru/20220907/ssha-1815272014.html

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в мире, денис шмыгаль, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, m1 abrams