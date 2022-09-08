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СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления - РИА Новости, 08.09.2022
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СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления
СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления
Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:31
2022-09-08T10:28
антон силуанов
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика
пенсии
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на сессии правительства.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил в беседе с "Ведомостями", что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги."Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", — передает газета слова депутата.Сейчас же граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой, напомнил Аксаков.
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антон силуанов, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика, пенсии, общество
Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика, Пенсии, Общество
07:31 08.09.2022 (обновлено: 10:28 08.09.2022)
 
СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления

"Ведомости": Минфин предложил разрешить приватизацию пенсионных накоплений для инвестиций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на сессии правительства.
"Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев", — уточнило издание со ссылкой на неназванного участника совещания.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил в беседе с "Ведомостями", что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги.
"Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", — передает газета слова депутата.
Сейчас же граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой, напомнил Аксаков.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:57В России
Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии
 
Антон СилуановЭльвира НабиуллинаАнатолий АксаковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭкономикаПенсииОбщество
 
 
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