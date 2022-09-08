https://ria.ru/20220908/pensiya-1815301614.html

СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления

СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления

Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:31

2022-09-08T07:31

2022-09-08T10:28

антон силуанов

эльвира набиуллина

анатолий аксаков

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

экономика

пенсии

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на сессии правительства.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил в беседе с "Ведомостями", что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги."Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", — передает газета слова депутата.Сейчас же граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой, напомнил Аксаков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/pensiya-1813461668.html

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антон силуанов, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика, пенсии, общество