07:31 08.09.2022 (обновлено: 10:28 08.09.2022)
СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизировать" пенсионные накопления
"Ведомости": Минфин предложил разрешить приватизацию пенсионных накоплений для инвестиций
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, представленную министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на сессии правительства.
"Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев", — уточнило издание со ссылкой на неназванного участника совещания.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил в беседе с "Ведомостями", что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги.
"Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", — передает газета слова депутата.
Сейчас же граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой, напомнил Аксаков.
31 августа, 15:57В РоссииРоссиянам рассказали, как увеличить размер пенсии