https://ria.ru/20220908/pensii-1815299387.html
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться
Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T06:13
2022-09-08T06:13
2022-09-08T06:14
общество
татьяна москалькова
россия
русский (остров)
владивосток
пенсионный фонд рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_1d4c8ab0427e098eddcd55ef37331e78.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", - добавила Москалькова.Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/pravo-1815295460.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_07cd4616a3cb0b2a32ed62956c6bb4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, пенсионный фонд рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Русский (остров), Владивосток, Пенсионный фонд РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
06:13 08.09.2022 (обновлено: 06:14 08.09.2022)
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера в России должна индексироваться
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.
"Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает", - рассказала Москалькова.
Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", - добавила Москалькова.
Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР
) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.