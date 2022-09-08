Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/pensii-1815299387.html
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться
Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T06:13
2022-09-08T06:14
общество
татьяна москалькова
россия
русский (остров)
владивосток
пенсионный фонд рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_1d4c8ab0427e098eddcd55ef37331e78.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", - добавила Москалькова.Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/pravo-1815295460.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_07cd4616a3cb0b2a32ed62956c6bb4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, пенсионный фонд рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Русский (остров), Владивосток, Пенсионный фонд РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
06:13 08.09.2022 (обновлено: 06:14 08.09.2022)
 
Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера в России должна индексироваться

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.
"Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает", - рассказала Москалькова.
Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", - добавила Москалькова.
Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
03:17
Москалькова заявила о снижении числа обращений по нарушениям трудовых прав
 
ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияРусский (остров)ВладивостокПенсионный фонд РФДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала