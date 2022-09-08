https://ria.ru/20220908/pensii-1815299387.html

Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться - РИА Новости, 08.09.2022

Москалькова заявила, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T06:13

2022-09-08T06:13

2022-09-08T06:14

общество

татьяна москалькова

россия

русский (остров)

владивосток

пенсионный фонд рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", - добавила Москалькова.Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/pravo-1815295460.html

россия

русский (остров)

владивосток

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общество, татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, пенсионный фонд рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022