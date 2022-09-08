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Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков - РИА Новости, 08.09.2022
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного комплекса "Саур-Могила" назвал воссоздание мемориала... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:08
2022-09-08T23:44
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного комплекса "Саур-Могила" назвал воссоздание мемориала предупреждением тем, кто забыл уроки истории.Видеообращение опубликовано на сайте Кремля."С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — предупреждение всем, кто отрекся от предков и забыл уроки истории", — подчеркнул глава государства.Путин напомнил, что операция по освобождению Донбасса началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны."Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный в 1967 году", — объяснил президент.Российский лидер назвал открытие мемориала знаковым событием и отметил, что его воссоздание — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, которые самоотверженно освобождали Донбасс, донецкие степи, берега Миуса и высоту древней Саур-Могилы от нацистских захватчиков.Вместе с тем, по словам президента, в 2014 году пришли "новоиспеченные нацисты", которые нарушили мирное течение жизни в регионе и развязали войну, превратив Саур-Могилу в место сражений. Однако ополченцы Донбасса защитили свою землю и отбили высоту, тем самым повторив подвиг предков.Президент поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении комплекса. Он подчеркнул, что эта идея родилась несколько лет назад, но то, что ее удалось реализовать, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур.
https://ria.ru/20220810/pamyatnik-1808718414.html
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в мире, россия, владимир путин, общество, донбасс
В мире, Россия, Владимир Путин, Общество, Донбасс
22:08 08.09.2022 (обновлено: 23:44 08.09.2022)
 
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков

Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного комплекса "Саур-Могила" назвал воссоздание мемориала предупреждением тем, кто забыл уроки истории.
Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
1 из 12

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
2 из 12

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
3 из 12

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
4 из 12

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

Часть горельефа памятника на территории мемориального комплекса Саур-Могила, разрушенного в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
5 из 12

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
6 из 12

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
7 из 12

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
8 из 12

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

Хвостовик мины времен Великой отечественной войны, найденный во время реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области сотрудниками военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ
9 из 12

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
10 из 12

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

Мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
11 из 12

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
12 из 12

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 12

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 12

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 12

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 12

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 12

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 12

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 12

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
8 из 12

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
10 из 12

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
11 из 12

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 12

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
"С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — предупреждение всем, кто отрекся от предков и забыл уроки истории", — подчеркнул глава государства.
Путин напомнил, что операция по освобождению Донбасса началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.
"Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный в 1967 году", — объяснил президент.
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Российский лидер назвал открытие мемориала знаковым событием и отметил, что его воссоздание — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, которые самоотверженно освобождали Донбасс, донецкие степи, берега Миуса и высоту древней Саур-Могилы от нацистских захватчиков.
Вместе с тем, по словам президента, в 2014 году пришли "новоиспеченные нацисты", которые нарушили мирное течение жизни в регионе и развязали войну, превратив Саур-Могилу в место сражений. Однако ополченцы Донбасса защитили свою землю и отбили высоту, тем самым повторив подвиг предков.
"В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, и рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя", — добавил Путин.
Президент поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении комплекса. Он подчеркнул, что эта идея родилась несколько лет назад, но то, что ее удалось реализовать, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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