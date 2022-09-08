Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков

Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю
В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.
В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.
Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.
Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.
График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.
График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.
За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.
За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.
Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.
Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.
На месте также планируют открыть Вечный огонь.
К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.
К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.
По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.
По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.
На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.
На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.
Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.
Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.
Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.
Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.
В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.
В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.
В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.
Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.
График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.
За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.
Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.
На месте также планируют открыть Вечный огонь.
К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.
По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.
На фото: хвостовик мины времен Великой Отечественной войны, найденный во время реконструкции.
Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.
Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.
В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.