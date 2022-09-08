https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html

Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков

Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков - РИА Новости, 08.09.2022

Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного комплекса "Саур-Могила" назвал воссоздание мемориала... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:08

2022-09-08T22:08

2022-09-08T23:44

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного комплекса "Саур-Могила" назвал воссоздание мемориала предупреждением тем, кто забыл уроки истории.Видеообращение опубликовано на сайте Кремля."С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — предупреждение всем, кто отрекся от предков и забыл уроки истории", — подчеркнул глава государства.Путин напомнил, что операция по освобождению Донбасса началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны."Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный в 1967 году", — объяснил президент.Российский лидер назвал открытие мемориала знаковым событием и отметил, что его воссоздание — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, которые самоотверженно освобождали Донбасс, донецкие степи, берега Миуса и высоту древней Саур-Могилы от нацистских захватчиков.Вместе с тем, по словам президента, в 2014 году пришли "новоиспеченные нацисты", которые нарушили мирное течение жизни в регионе и развязали войну, превратив Саур-Могилу в место сражений. Однако ополченцы Донбасса защитили свою землю и отбили высоту, тем самым повторив подвиг предков.Президент поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении комплекса. Он подчеркнул, что эта идея родилась несколько лет назад, но то, что ее удалось реализовать, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур.

https://ria.ru/20220810/pamyatnik-1808718414.html

https://ria.ru/20220601/pamyatniki-1792327900.html

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в мире, россия, владимир путин, общество, донбасс