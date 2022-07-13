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"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:09
2022-07-13T13:19
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признание днр и лнр в россии
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фото, фото, признание днр и лнр в россии, великая отечественная война (1941-1945)
11:09 13.07.2022 (обновлено: 13:19 13.07.2022)
 

"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
1 из 12

В ДНР идет реставрация Мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
2 из 12

Его восстанавливают по прямому поручению президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
3 из 12

График работ утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
4 из 12

За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

Часть горельефа памятника на территории мемориального комплекса Саур-Могила, разрушенного в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
5 из 12

Мемориальный комплекс реконструируют по оригинальным чертежам.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
6 из 12

На месте также планируют открыть Вечный огонь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
7 из 12

К восстановлению привлекли как именитых скульпторов, так и никому не известных мастеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
8 из 12

По задумке авторов проекта, часть поврежденных конструкций специально оставят нетронутыми.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На фото: хвостовик мины времен Великой отечественной войны, найденный во время реконструкции.

Хвостовик мины времен Великой отечественной войны, найденный во время реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой области сотрудниками военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ
9 из 12

На фото: хвостовик мины времен Великой отечественной войны, найденный во время реконструкции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
10 из 12

Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

Мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
11 из 12

Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
12 из 12

В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФотоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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