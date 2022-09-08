https://ria.ru/20220908/pamyatnik-1815538101.html

Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях

Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях - РИА Новости, 08.09.2022

Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:25

2022-09-08T22:25

2022-09-08T22:25

общество

владимир путин

донбасс

россия

прохоровка

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление комплекса – это возрождение памяти о героях поколения победителей, о тех, кто освобождал Донбасс от нацистов. Обращение опубликовано на сайте Кремля."Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила". Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", - сказал президент.Он подчеркнул, что эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны."Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали её в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый здесь в 1967 году", - добавил глава РФ.Он добавил, что комплекс, построенный на средства шахтёров и жителей близлежащих городов и посёлков, по праву назывался народным.

https://ria.ru/20220713/saur-mogila-1802123400.html

https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812049102.html

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общество, владимир путин, донбасс, россия, прохоровка