Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/pamyatnik-1815538101.html
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях - РИА Новости, 08.09.2022
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:25
2022-09-08T22:25
общество
владимир путин
донбасс
россия
прохоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление комплекса – это возрождение памяти о героях поколения победителей, о тех, кто освобождал Донбасс от нацистов. Обращение опубликовано на сайте Кремля."Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила". Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", - сказал президент.Он подчеркнул, что эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны."Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали её в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый здесь в 1967 году", - добавил глава РФ.Он добавил, что комплекс, построенный на средства шахтёров и жителей близлежащих городов и посёлков, по праву назывался народным.
https://ria.ru/20220713/saur-mogila-1802123400.html
https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812049102.html
донбасс
россия
прохоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, донбасс, россия, прохоровка
Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Прохоровка
22:25 08.09.2022
 
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях

Путин назвал восстановление комплекса "Саур-Могила" возрождением памяти о героях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление комплекса – это возрождение памяти о героях поколения победителей, о тех, кто освобождал Донбасс от нацистов. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила". Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", - сказал президент.
Сотрудник военно-строительного комплекса Министерства обороны России реконструирует мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году. Донецкая область - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:09
"Символ победы". Реставрация мемориала "Саур-Могила" в ДНР
Он подчеркнул, что эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.
"Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали её в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый здесь в 1967 году", - добавил глава РФ.
Он добавил, что комплекс, построенный на средства шахтёров и жителей близлежащих городов и посёлков, по праву назывался народным.
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 12:48
Компартия Греции осудила разрушение памятника освободителям Риги
 
ОбществоВладимир ПутинДонбассРоссияПрохоровка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала