Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях
Путин назвал восстановление комплекса "Саур-Могила" возрождением памяти о героях
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил, что восстановление комплекса – это возрождение памяти о героях поколения победителей, о тех, кто освобождал Донбасс от нацистов. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила". Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", - сказал президент.
Он подчеркнул, что эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.
"Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали её в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу. Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведённый здесь в 1967 году", - добавил глава РФ.
Он добавил, что комплекс, построенный на средства шахтёров и жителей близлежащих городов и посёлков, по праву назывался народным.
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