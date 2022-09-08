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Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2022
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Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2022
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:53
2022-09-08T22:53
общество
владимир путин
россия
саур-могила
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда не смогут принять стремление уничтожить и разрушить то, что напоминает о героизме предков.Обращение опубликовано на сайте Кремля."Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах", - сказал президент.
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общество, владимир путин, россия, саур-могила
Общество, Владимир Путин, Россия, Саур-Могила
22:53 08.09.2022
 
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин

Путин о сносе памятников: никогда не примем то, что уничтожает память о героизме предков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда не смогут принять стремление уничтожить и разрушить то, что напоминает о героизме предков.
Обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
22:25
Путин назвал восстановление "Саур-Могилы" возрождением памяти о героях
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияСаур-Могила
 
 
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