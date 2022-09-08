https://ria.ru/20220908/pamyat-1815542210.html
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2022
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:53
2022-09-08T22:53
2022-09-08T22:53
общество
владимир путин
россия
саур-могила
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814334785_0:131:3138:1896_1920x0_80_0_0_70fed039dcb6f1665cc8a41793428798.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда не смогут принять стремление уничтожить и разрушить то, что напоминает о героизме предков.Обращение опубликовано на сайте Кремля."Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах", - сказал президент.
https://ria.ru/20220908/pamyatnik-1815538101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814334785_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_a6a7298212f212cfbd96343ab8988474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, саур-могила
Общество, Владимир Путин, Россия, Саур-Могила
Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин
Путин о сносе памятников: никогда не примем то, что уничтожает память о героизме предков