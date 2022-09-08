https://ria.ru/20220908/pamyat-1815542210.html

Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин

Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2022

Россия никогда не примет уничтожение памяти о героизме, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:53

2022-09-08T22:53

2022-09-08T22:53

общество

владимир путин

россия

саур-могила

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" заявил, что в России никогда не смогут принять стремление уничтожить и разрушить то, что напоминает о героизме предков.Обращение опубликовано на сайте Кремля."Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах", - сказал президент.

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общество, владимир путин, россия, саур-могила