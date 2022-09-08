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Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции
Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции - РИА Новости, 08.09.2022
Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции
Фильм "Сын" Флориана Зеллера сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Deadline. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:55
2022-09-08T10:55
2022-09-08T11:15
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фильм "Сын" Флориана Зеллера сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Deadline. На премьере ленты присутствовали режиссер и актеры Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Зен МакГрат. В фильме рассказывается о недавно ставшем во второй раз отцом мужчине по имени Питер (Джекман). Он полностью поглощен уходом за младенцем, отношениями с возлюбленной (Кирби) и карьерой. Но однажды на пороге квартиры появляется его бывшая жена (Дерн). Она просит помощи. Их общий сын (МакГрат) прогуливает школу, тревожен и озлоблен. Питер изо всех сил пытается наладить отношения с подростком. Он ведет себя с ним так, как хотел бы, чтобы его отец заботился о нем. Но все равно не понимает, как помочь своему ребенку. Зеллер — автор трилогии, в которую входят пьесы "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм создан по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую работу. За главную роль в той адаптации Энтони Хопкинс получил "Оскар". Актер также появляется в картине "Сын".
https://ria.ru/20220906/farrell-1814790008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, хью джекман, венеция, энтони хопкинс, венецианский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Хью Джекман, Венеция, Энтони Хопкинс, Венецианский кинофестиваль
10:55 08.09.2022 (обновлено: 11:15 08.09.2022)
Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции
Фильм "Сын" Флориана Зеллера с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Фильм "Сын" Флориана Зеллера сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет
Deadline.
На премьере ленты присутствовали режиссер и актеры Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Зен МакГрат.
В фильме рассказывается о недавно ставшем во второй раз отцом мужчине по имени Питер (Джекман). Он полностью поглощен уходом за младенцем, отношениями с возлюбленной (Кирби) и карьерой. Но однажды на пороге квартиры появляется его бывшая жена (Дерн). Она просит помощи. Их общий сын (МакГрат) прогуливает школу, тревожен и озлоблен. Питер изо всех сил пытается наладить отношения с подростком. Он ведет себя с ним так, как хотел бы, чтобы его отец заботился о нем. Но все равно не понимает, как помочь своему ребенку.
Зеллер — автор трилогии, в которую входят пьесы "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм создан по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую работу. За главную роль в той адаптации Энтони Хопкинс получил "Оскар". Актер также появляется в картине "Сын".