https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html

Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции

Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции - РИА Новости, 08.09.2022

Новый фильм с Хью Джекманом сорвал десятиминутные овации в Венеции

Фильм "Сын" Флориана Зеллера сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Deadline. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:55

2022-09-08T10:55

2022-09-08T11:15

культура

новости культуры

кино и сериалы

хью джекман

венеция

энтони хопкинс

венецианский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815334660_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6f85e0f152e80cdec4caeaa68f0f36d8.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фильм "Сын" Флориана Зеллера сорвал 10-минутные овации на Венецианском кинофестивале, пишет Deadline. На премьере ленты присутствовали режиссер и актеры Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби и Зен МакГрат. В фильме рассказывается о недавно ставшем во второй раз отцом мужчине по имени Питер (Джекман). Он полностью поглощен уходом за младенцем, отношениями с возлюбленной (Кирби) и карьерой. Но однажды на пороге квартиры появляется его бывшая жена (Дерн). Она просит помощи. Их общий сын (МакГрат) прогуливает школу, тревожен и озлоблен. Питер изо всех сил пытается наладить отношения с подростком. Он ведет себя с ним так, как хотел бы, чтобы его отец заботился о нем. Но все равно не понимает, как помочь своему ребенку. Зеллер — автор трилогии, в которую входят пьесы "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм создан по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую работу. За главную роль в той адаптации Энтони Хопкинс получил "Оскар". Актер также появляется в картине "Сын".

https://ria.ru/20220906/farrell-1814790008.html

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, хью джекман, венеция, энтони хопкинс, венецианский кинофестиваль