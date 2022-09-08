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Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России - РИА Новости, 08.09.2022
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России
Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:49
2022-09-08T11:49
2022-09-08T12:08
россия
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире еще и еще раз подтверждает, что к вот этой одиозной западной кампании по так называемой "отмене" России не присоединилось подавляющее большинство населения мира. Более того, несогласия с такой агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучат все громче и громче", - сказал он по итогам встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.
https://ria.ru/20220418/shakhnazarov-1784200915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
11:49 08.09.2022 (обновлено: 12:08 08.09.2022)
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России
Глава СВР Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России