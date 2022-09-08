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Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России - РИА Новости, 08.09.2022
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Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России - РИА Новости, 08.09.2022
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России
Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:49
2022-09-08T12:08
россия
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире еще и еще раз подтверждает, что к вот этой одиозной западной кампании по так называемой "отмене" России не присоединилось подавляющее большинство населения мира. Более того, несогласия с такой агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучат все громче и громче", - сказал он по итогам встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.
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россия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии
Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкции в отношении России
11:49 08.09.2022 (обновлено: 12:08 08.09.2022)
 
Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России

Глава СВР Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире еще и еще раз подтверждает, что к вот этой одиозной западной кампании по так называемой "отмене" России не присоединилось подавляющее большинство населения мира. Более того, несогласия с такой агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучат все громче и громче", - сказал он по итогам встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.
Режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 22:43Культура
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РоссияСергей НарышкинВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Санкции в отношении России
 
 
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