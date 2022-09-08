https://ria.ru/20220908/otmena-1815357403.html

Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России

Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России - РИА Новости, 08.09.2022

Нарышкин: большинство стран не присоединились к кампании по "отмене" России

Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:49

2022-09-08T11:49

2022-09-08T12:08

россия

сергей нарышкин

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство населения мира не присоединилось к "одиозной кампании" по "отмене" России, заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Близость китайских и российских оценок развития современной ситуации в мире еще и еще раз подтверждает, что к вот этой одиозной западной кампании по так называемой "отмене" России не присоединилось подавляющее большинство населения мира. Более того, несогласия с такой агрессивной, циничной политикой тоталитарно-либеральных режимов Запада звучат все громче и громче", - сказал он по итогам встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.

https://ria.ru/20220418/shakhnazarov-1784200915.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкции в отношении россии