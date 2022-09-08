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Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
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Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября
Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября
Останкинская телебашня распахнет свои двери для посетителей 19 сентября, продажа билетов уже запущена, сообщает телебашня. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:21
2022-09-08T14:21
россия
останкинская башня
москва
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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Останкинская телебашня распахнет свои двери для посетителей 19 сентября, продажа билетов уже запущена, сообщает телебашня."Продажа билетов на ежедневные сеансы с 10:00 до 22:00 уже запущена. Посетителей Останкинской телебашни ждет обновленная территория, смотровая площадка (337 м) с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом", - говорится в сообщении.Отмечается, что с наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет насладиться космическим свето-музыкальным шоу в прозрачной галерее у подножия башни.Ранее на сайте телебашни сообщалось, что с 24 февраля 2022 года посещение Останкинской башни временно приостановлено. О дате открытия обещали сообщить дополнительно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, останкинская башня, москва
Россия, Останкинская башня, Москва
14:21 08.09.2022
 
Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября

Останкинская телебашня откроется для посетителей 19 сентября, продажа билетов уже запущена

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Останкинская телебашня. Архивное фото
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МОСКВА. 8 сен - РИА Новости. Останкинская телебашня распахнет свои двери для посетителей 19 сентября, продажа билетов уже запущена, сообщает телебашня.
"Продажа билетов на ежедневные сеансы с 10:00 до 22:00 уже запущена. Посетителей Останкинской телебашни ждет обновленная территория, смотровая площадка (337 м) с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет насладиться космическим свето-музыкальным шоу в прозрачной галерее у подножия башни.
Ранее на сайте телебашни сообщалось, что с 24 февраля 2022 года посещение Останкинской башни временно приостановлено. О дате открытия обещали сообщить дополнительно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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