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В России выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 08.09.2022
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В России выявили новый случай оспы обезьян
В России выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 08.09.2022
В России выявили новый случай оспы обезьян
Жителю Петербурга диагностировали оспу обезьян, это второй выявленный в стране случай, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:18
2022-09-08T13:47
здоровье - общество
россия
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жителю Петербурга диагностировали оспу обезьян, это второй выявленный в стране случай, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.Контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, отметили в ведомстве.Там напомнили, что в России сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе, чтобы снизить риск завоза инфекции.В мире зарегистрировали уже более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России — два случая, оба — в Петербурге. Первый заболевший перенес инфекцию в легкой форме, его выписали из больницы в конце июля.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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здоровье - общество, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Здоровье - Общество, Россия, Европа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Оспа обезьян
13:18 08.09.2022 (обновлено: 13:47 08.09.2022)
 
В России выявили новый случай оспы обезьян

Второй случай оспы обезьян выявили у мужчины из Петербурга после поездки в Европу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жителю Петербурга диагностировали оспу обезьян, это второй выявленный в стране случай, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", — говорится в пресс-релизе.
Контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в России сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе, чтобы снизить риск завоза инфекции.
В мире зарегистрировали уже более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России — два случая, оба — в Петербурге. Первый заболевший перенес инфекцию в легкой форме, его выписали из больницы в конце июля.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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Здоровье - ОбществоРоссияЕвропаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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