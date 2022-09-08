https://ria.ru/20220908/ospa-1815392932.html

В России выявили новый случай оспы обезьян

В России выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 08.09.2022

В России выявили новый случай оспы обезьян

Жителю Петербурга диагностировали оспу обезьян, это второй выявленный в стране случай, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:18

2022-09-08T13:18

2022-09-08T13:47

здоровье - общество

россия

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жителю Петербурга диагностировали оспу обезьян, это второй выявленный в стране случай, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.Контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, отметили в ведомстве.Там напомнили, что в России сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе, чтобы снизить риск завоза инфекции.В мире зарегистрировали уже более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России — два случая, оба — в Петербурге. Первый заболевший перенес инфекцию в легкой форме, его выписали из больницы в конце июля.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян