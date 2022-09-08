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Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
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Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя
Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя
Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:20
2022-09-08T23:20
в мире
владимир зеленский
василий небензя
украина
россия
киев
совет безопасности оон
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.По его словам, есть все шансы, что Киеву будут поставлять новые партии оружия."Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима", - сказал Небензя."Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное", - указал он.Небензя добавил, что российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.Как указал постпред, Украина – это не только площадка для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигон для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт."Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику", - добавил Небензя.
https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815544891.html
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в мире, владимир зеленский, василий небензя, украина, россия, киев, совет безопасности оон, нато
В мире, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Украина, Россия, Киев, Совет Безопасности ООН, НАТО
23:20 08.09.2022
 
Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя

Небензя: западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.
По его словам, есть все шансы, что Киеву будут поставлять новые партии оружия.
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
23:17
В ООН выразили беспокойство по поводу притоков оружия в зоны конфликтов
"Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима", - сказал Небензя.
"Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное", - указал он.
Небензя добавил, что российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.
Как указал постпред, Украина – это не только площадка для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигон для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт.
"Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику", - добавил Небензя.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен
 
В миреВладимир ЗеленскийВасилий НебензяУкраинаРоссияКиевСовет Безопасности ООННАТО
 
 
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