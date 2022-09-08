https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815545176.html

Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя

Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022

Западное оружие лишь затягивает конец режима Зеленского, заявил Небензя

Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред России... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:20

2022-09-08T23:20

2022-09-08T23:20

в мире

владимир зеленский

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.По его словам, есть все шансы, что Киеву будут поставлять новые партии оружия."Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима", - сказал Небензя."Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное", - указал он.Небензя добавил, что российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.Как указал постпред, Украина – это не только площадка для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигон для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт."Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику", - добавил Небензя.

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815544891.html

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html

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в мире, владимир зеленский, василий небензя, украина, россия, киев, совет безопасности оон, нато