https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html
США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен
США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.09.2022
США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и дальше будут продолжать политику... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:34
2022-09-08T19:34
2022-09-08T19:34
в мире
энтони блинкен
владимир зеленский
алексей фененко
россия
сша
москва
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и дальше будут продолжать политику давления."Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление", - приводятся слова Блинкена в видео, опубликованном в Telegram-канале Владимира Зеленского по итогам их встречи.По его словам, США будет и дальше продолжать такую политику, пока "не прекратится агрессия против Украины".Ранее, комментируя сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР, доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко заявил, что они вызывают только смех и "запускаются" для того, чтобы показать, какая Россия слабая. По его словам, уровень оборонной промышленности РФ достаточен, чтобы не нуждаться в закупках оружия.
https://ria.ru/20220908/pomosch-1815431338.html
россия
сша
москва
иран
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a69791fec754ede070c43ff948188fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, владимир зеленский, алексей фененко, россия, сша, москва, иран, кндр (северная корея)
В мире, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Алексей Фененко, Россия, США, Москва, Иран, КНДР (Северная Корея)
США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен утверждает, что США закрыли России доступ к импорту оружия