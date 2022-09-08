https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html

США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен

США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.09.2022

США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и дальше будут продолжать политику... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:34

2022-09-08T19:34

2022-09-08T19:34

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энтони блинкен

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и дальше будут продолжать политику давления."Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление", - приводятся слова Блинкена в видео, опубликованном в Telegram-канале Владимира Зеленского по итогам их встречи.По его словам, США будет и дальше продолжать такую политику, пока "не прекратится агрессия против Украины".Ранее, комментируя сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР, доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко заявил, что они вызывают только смех и "запускаются" для того, чтобы показать, какая Россия слабая. По его словам, уровень оборонной промышленности РФ достаточен, чтобы не нуждаться в закупках оружия.

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в мире, энтони блинкен, владимир зеленский, алексей фененко, россия, сша, москва, иран, кндр (северная корея)