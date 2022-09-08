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Поставляемое Украине оружие уходит на черные рынки, заявил Колокольцев - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815382729.html
Поставляемое Украине оружие уходит на черные рынки, заявил Колокольцев
Поставляемое Украине оружие уходит на черные рынки, заявил Колокольцев - РИА Новости, 08.09.2022
Поставляемое Украине оружие уходит на черные рынки, заявил Колокольцев
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое Украине западное оружие через черные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:52
2022-09-08T12:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир колокольцев
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое Украине западное оружие через черные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате."Украинский кризис, бенефициарами которого являются западные страны, продолжает разгоняться как санкционным давлением, так и культивированием русофобии, в том числе на пространстве СНГ. Их нацеленность на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечет за собой ряд рисков, затрагивающих сферу общественного порядка и безопасности", – сказал Колокольцев."Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда – в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах", - пояснила Волк.По мнению Колокольцева, на фоне наращивания Западом поставок вооружения и военной техники контрабанда украинского оружия станет одним из дестабилизирующих факторов в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html
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украина, в мире, владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Колокольцев, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:52 08.09.2022 (обновлено: 12:59 08.09.2022)
 
Поставляемое Украине оружие уходит на черные рынки, заявил Колокольцев

Колокольцев: поставляемое Украине оружие через черные рынки попадает к ОПГ и террористам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое Украине западное оружие через черные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате.
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"Украинский кризис, бенефициарами которого являются западные страны, продолжает разгоняться как санкционным давлением, так и культивированием русофобии, в том числе на пространстве СНГ. Их нацеленность на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечет за собой ряд рисков, затрагивающих сферу общественного порядка и безопасности", – сказал Колокольцев.
"Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда – в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах", - пояснила Волк.
По мнению Колокольцева, на фоне наращивания Западом поставок вооружения и военной техники контрабанда украинского оружия станет одним из дестабилизирующих факторов в среднесрочной перспективе.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир КолокольцевРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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