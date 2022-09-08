https://ria.ru/20220908/orban-1815408213.html
Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС
Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:09
2022-09-08T14:09
2022-09-08T14:11
виктор орбан
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венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности."Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой... Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая", - цитирует Орбана агентство MTI.По его словам, необходимо "бороться с зелеными и бюрократами, вовлеченными в геополитические игры" и убедить их не отказываться от различных источников энергии."По политическим причинам мы отказываемся от использования различных источников энергии и тем самым делаем дороже собственную жизнь и усложняем положение собственной промышленности в глобальной конкуренции", - отметил Орбан, добавив, что мало континентов находятся в таком сложном положении, как Европа, но только этот континент усложняет себе жизнь.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html
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виктор орбан, европа, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Виктор Орбан, Европа, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
14:09 08.09.2022 (обновлено: 14:11 08.09.2022)
Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС
Премьер-министр Венгрии Орбан: Европе необходимо изменить санкционную политику
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности.
"Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой... Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая", - цитирует Орбана агентство MTI.
По его словам, необходимо "бороться с зелеными и бюрократами, вовлеченными в геополитические игры" и убедить их не отказываться от различных источников энергии.
"По политическим причинам мы отказываемся от использования различных источников энергии и тем самым делаем дороже собственную жизнь и усложняем положение собственной промышленности в глобальной конкуренции", - отметил Орбан, добавив, что мало континентов находятся в таком сложном положении, как Европа, но только этот континент усложняет себе жизнь.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.