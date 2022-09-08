https://ria.ru/20220908/orban-1815408213.html

Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС

Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС - РИА Новости, 08.09.2022

Орбан заявил о необходимости изменить санкционную политику ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:09

2022-09-08T14:09

2022-09-08T14:11

виктор орбан

европа

россия

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности."Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой... Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая", - цитирует Орбана агентство MTI.По его словам, необходимо "бороться с зелеными и бюрократами, вовлеченными в геополитические игры" и убедить их не отказываться от различных источников энергии."По политическим причинам мы отказываемся от использования различных источников энергии и тем самым делаем дороже собственную жизнь и усложняем положение собственной промышленности в глобальной конкуренции", - отметил Орбан, добавив, что мало континентов находятся в таком сложном положении, как Европа, но только этот континент усложняет себе жизнь.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html

https://ria.ru/20220818/orban-1810508476.html

европа

россия

венгрия

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виктор орбан, европа, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире