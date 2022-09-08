https://ria.ru/20220908/operatsiya-1815450350.html

Захарова заявила об истерике Запада из-за успехов российской спецоперации

Захарова заявила об истерике Запада из-за успехов российской спецоперации - РИА Новости, 08.09.2022

Захарова заявила об истерике Запада из-за успехов российской спецоперации

Уверенный и планомерный ход специальной военной операции на Украине вызывает истерику у западных кураторов киевского режима, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:37

2022-09-08T16:37

2022-09-08T16:56

специальная военная операция на украине

мария захарова

украина

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уверенный и планомерный ход специальной военной операции на Украине вызывает истерику у западных кураторов киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжается специальная военная операция. Ее планомерный и уверенный ход вызывает все большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима, которые настойчиво требуют от режима Зеленского любой ценой продемонстрировать боевой дух, способность вооруженных сил Украины эффективно использовать получаемые в огромных количествах вооружения от натовских стран, угрожая в противном случае существенно урезать объемы оказываемой помощи", - сказала Захарова в четверг в ходе брифинга.Захарова назвала все это "страшной историей". "Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная. Циничная она, ибо жизнь человека, гражданина Украины на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что. Для Запада нет таких людей вообще. Не то что нет ценности их жизни, не то что никто не думает о их будущем. Нет, это просто расходный материал. Такое "пушечное мясо" 21 века", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220907/politika-1815132475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, украина, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато