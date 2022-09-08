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Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать - РИА Новости, 08.09.2022
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Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать
Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать
ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ)... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:27
2022-09-08T11:12
в мире
татьяна москалькова
оон
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она напомнила, что ООН была создана после окончания Второй мировой войны. "И очень важно, наоборот, сохранить уставные органы и те начала, которые были сформированы и объединены в устав ООН. И не подменять их некими действиями по понятиям, по неписаным правилам. Мне кажется, наоборот, надо добиваться того, чтобы ООНовские органы работали", - сказала Москалькова.Омбудсмен добавила, что взаимодействует с комиссаром ООН по правам человека, в том числе по поводу дискриминации и русофобии, и она одна из немногих, кто сделал заявление по этой теме."Также, как и летом этого года, заявление, связанное с преследованием граждан Украины в Украине за пророссийские настроения, не то что за действия, но за мысли, за высказывания. Надо сказать, что это требует большого мужества со стороны человека и органа как верховного комиссара по правам человека", - рассказала Москалькова. В то же время комитет по противодействию всем формам дискриминации ООН никак не отреагировал на грубейшие нарушения прав человека, связанные с его национальностью, обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html
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в мире, татьяна москалькова, оон, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Татьяна Москалькова, ООН, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:27 08.09.2022 (обновлено: 11:12 08.09.2022)
 
Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать

Москалькова считает, что необходимо добиться правильной работы ООН вместо реформирования

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что ООН была создана после окончания Второй мировой войны. "И очень важно, наоборот, сохранить уставные органы и те начала, которые были сформированы и объединены в устав ООН. И не подменять их некими действиями по понятиям, по неписаным правилам. Мне кажется, наоборот, надо добиваться того, чтобы ООНовские органы работали", - сказала Москалькова.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 20:46
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Омбудсмен добавила, что взаимодействует с комиссаром ООН по правам человека, в том числе по поводу дискриминации и русофобии, и она одна из немногих, кто сделал заявление по этой теме.
"Также, как и летом этого года, заявление, связанное с преследованием граждан Украины в Украине за пророссийские настроения, не то что за действия, но за мысли, за высказывания. Надо сказать, что это требует большого мужества со стороны человека и органа как верховного комиссара по правам человека", - рассказала Москалькова. В то же время комитет по противодействию всем формам дискриминации ООН никак не отреагировал на грубейшие нарушения прав человека, связанные с его национальностью, обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 18:43Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию
 
В миреТатьяна МоскальковаООНРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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