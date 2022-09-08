https://ria.ru/20220908/oon-1815329600.html

Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать

Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать - РИА Новости, 08.09.2022

Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать

ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ)... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:27

2022-09-08T10:27

2022-09-08T11:12

в мире

татьяна москалькова

оон

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она напомнила, что ООН была создана после окончания Второй мировой войны. "И очень важно, наоборот, сохранить уставные органы и те начала, которые были сформированы и объединены в устав ООН. И не подменять их некими действиями по понятиям, по неписаным правилам. Мне кажется, наоборот, надо добиваться того, чтобы ООНовские органы работали", - сказала Москалькова.Омбудсмен добавила, что взаимодействует с комиссаром ООН по правам человека, в том числе по поводу дискриминации и русофобии, и она одна из немногих, кто сделал заявление по этой теме."Также, как и летом этого года, заявление, связанное с преследованием граждан Украины в Украине за пророссийские настроения, не то что за действия, но за мысли, за высказывания. Надо сказать, что это требует большого мужества со стороны человека и органа как верховного комиссара по правам человека", - рассказала Москалькова. В то же время комитет по противодействию всем формам дискриминации ООН никак не отреагировал на грубейшие нарушения прав человека, связанные с его национальностью, обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html

https://ria.ru/20220405/sovbez-1781959751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, татьяна москалькова, оон, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)