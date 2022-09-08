10:27 08.09.2022 (обновлено: 11:12 08.09.2022)
Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать
Москалькова считает, что необходимо добиться правильной работы ООН вместо реформирования
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ООН нужно не реформировать, нужно добиваться, чтобы его органы работали, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что ООН была создана после окончания Второй мировой войны. "И очень важно, наоборот, сохранить уставные органы и те начала, которые были сформированы и объединены в устав ООН. И не подменять их некими действиями по понятиям, по неписаным правилам. Мне кажется, наоборот, надо добиваться того, чтобы ООНовские органы работали", - сказала Москалькова.
Омбудсмен добавила, что взаимодействует с комиссаром ООН по правам человека, в том числе по поводу дискриминации и русофобии, и она одна из немногих, кто сделал заявление по этой теме.
"Также, как и летом этого года, заявление, связанное с преследованием граждан Украины в Украине за пророссийские настроения, не то что за действия, но за мысли, за высказывания. Надо сказать, что это требует большого мужества со стороны человека и органа как верховного комиссара по правам человека", - рассказала Москалькова. В то же время комитет по противодействию всем формам дискриминации ООН никак не отреагировал на грубейшие нарушения прав человека, связанные с его национальностью, обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.