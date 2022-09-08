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Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины - РИА Новости, 08.09.2022
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Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины
Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины - РИА Новости, 08.09.2022
Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины
Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", как утверждают представители западных стран,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:28
2022-09-08T02:28
в мире
василий небензя
россия
украина
сша
совет безопасности оон
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ООН, 8 сен - РИА Новости. Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", как утверждают представители западных стран, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее представители США, Албании, Великобритании обвинили Россию в якобы проведении "фильтрационных операций" по отношению к украинцам, прибывающим в Россию или на подконтрольные ей территории. По мнению западных дипломатов, жителей Украины вывозят в Россию насильно."Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами", - добавил он.По его словам, "насколько далеко от реальности ушли западные коллеги в своих фантазиях о насильственном вывозе украинцев на территорию России, видно по ситуации "на земле".Как указал постпред, даже западные СМИ не могут игнорировать тот факт, что огромное число украинских граждан стремятся правдами или неправдами попасть с Украины на освобожденные Россией территории."Длинная очередь выстроилась на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой, узнав от друзей и близких объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах", - добавил Небензя.
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в мире, василий небензя, россия, украина, сша, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, Украина, США, Совет Безопасности ООН
02:28 08.09.2022
 
Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины

Небензя заявил, что переселенцы с Украины проходят регистрацию, а не "фильтрацию"

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен - РИА Новости. Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", как утверждают представители западных стран, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее представители США, Албании, Великобритании обвинили Россию в якобы проведении "фильтрационных операций" по отношению к украинцам, прибывающим в Россию или на подконтрольные ей территории. По мнению западных дипломатов, жителей Украины вывозят в Россию насильно.
"Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", - сказал Небензя.
"Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами", - добавил он.
По его словам, "насколько далеко от реальности ушли западные коллеги в своих фантазиях о насильственном вывозе украинцев на территорию России, видно по ситуации "на земле".
Как указал постпред, даже западные СМИ не могут игнорировать тот факт, что огромное число украинских граждан стремятся правдами или неправдами попасть с Украины на освобожденные Россией территории.
"Длинная очередь выстроилась на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой, узнав от друзей и близких объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах", - добавил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
02:03
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан
 
В миреВасилий НебензяРоссияУкраинаСШАСовет Безопасности ООН
 
 
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