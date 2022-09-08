https://ria.ru/20220908/oon-1815294651.html

Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины

Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины - РИА Новости, 08.09.2022

Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины

Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", как утверждают представители западных стран,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:28

2022-09-08T02:28

2022-09-08T02:28

в мире

василий небензя

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украина

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ООН, 8 сен - РИА Новости. Вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не "фильтрации", как утверждают представители западных стран, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее представители США, Албании, Великобритании обвинили Россию в якобы проведении "фильтрационных операций" по отношению к украинцам, прибывающим в Россию или на подконтрольные ей территории. По мнению западных дипломатов, жителей Украины вывозят в Россию насильно."Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами", - добавил он.По его словам, "насколько далеко от реальности ушли западные коллеги в своих фантазиях о насильственном вывозе украинцев на территорию России, видно по ситуации "на земле".Как указал постпред, даже западные СМИ не могут игнорировать тот факт, что огромное число украинских граждан стремятся правдами или неправдами попасть с Украины на освобожденные Россией территории."Длинная очередь выстроилась на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой, узнав от друзей и близких объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах", - добавил Небензя.

https://ria.ru/20220908/nebenzya-1815293908.html

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в мире, василий небензя, россия, украина, сша, совет безопасности оон