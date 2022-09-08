https://ria.ru/20220908/olland-1815358211.html

Экс-президент Франции призвал продолжать вооружать Украину

Экс-президент Франции призвал продолжать вооружать Украину - РИА Новости, 08.09.2022

Экс-президент Франции призвал продолжать вооружать Украину

Франция должна наращивать собственный военный бюджет, продолжать поставлять вооружения Киеву, заявил в четверг бывший президент страны Франсуа Олланд в эфире... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:51

2022-09-08T11:51

2022-09-08T11:51

украина

россия

франция

франсуа олланд

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донбасс

оружие

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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Франция должна наращивать собственный военный бюджет, продолжать поставлять вооружения Киеву, заявил в четверг бывший президент страны Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter.По его мнению, существует два возможных варианта развития событий на Украине."Первый – это сохранение статус-кво: российская армия остается на занятых ей территориях, так как украинская армия не способна их вернуть, и война переходит в статус "замороженного" конфликта. Это победа для (президента РФ) Владимира Путина", - сказал он.При этом Олланд отметил, что Китай без сомнения "с интересом будет наблюдать" за этим в контексте ситуации вокруг Тайваня."Второй вариант – продолжать поставлять оружие Украине, вводить санкции против России – неважно, какой ценой для нас, – и политически изолировать Россию", - заявил бывший президент.В июне после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.На пресс-конференции по итогам саммита G7 в том же месяце французский лидер отметил, что поставки оружия, снаряжения и боеприпасов Украине носят оборонительный характер и не должны использоваться для нападения на другую территорию.При этом Париж передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220908/snaryady-1815317355.html

https://ria.ru/20220908/pentagon-1815288964.html

https://ria.ru/20220908/rosgvardiya-1815339703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, франция, франсуа олланд, в мире, донбасс, оружие