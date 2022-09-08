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У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа - РИА Новости, 08.09.2022
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У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа
У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа - РИА Новости, 08.09.2022
У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа
Сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир" нашли при обысках в квартире главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости"... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:59
2022-09-08T09:04
россия
сша
украина
илья пономарев
центральное разведывательное управление (цру)
госдума рф
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир" нашли при обысках в квартире главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщал, что утром в четверг в квартире Постникова прошли обыски рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, заочно арестованного по уголовному делу о фейках против ВС РФ.Как рассказал собеседник агентства, который предоставил соответствующие фотографии, дома у Постникова найден сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир". По данным представителя российских спецслужб, ЦРУ через данную программу под видом цели показать российским гражданам "открытый мир" фактически вербует себе агентуру влияния в целевых странах.Помимо этого, среди вещей главреда "Вечерних ведомостей" обнаружена визитка бывшего исполнительного директора Апелляционного суда седьмого округа США Коллина М. Фитцпатрика, благодарность от движения в защиту прав избирателей "Голос"* и бейдж наблюдателя на выборах президента Украины в 2014 году.Также, по данным источника, в ходе обысков изъяты один жесткий диск, флешка, пять сотовых телефонов, смарт-часы, заграничный паспорт и два баннера с символикой "Открытой России"**.В июне Кировский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей, а затем еще на 200 тысяч ООО "Техноторг" – издателя СМИ "Вечерние ведомости". Как сообщал адвокат Георгий Краснов, причиной разбирательств стали публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели дискредитацию использования российской армии за рубежом (статья 20.3.3 КоАП).*Организация внесена в реестр незарегистрированных НПО-иноагентов**Организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность
https://ria.ru/20220908/obysk-1815312384.html
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россия, сша, украина, илья пономарев, центральное разведывательное управление (цру), госдума рф, вооруженные силы рф
Россия, США, Украина, Илья Пономарев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
08:59 08.09.2022 (обновлено: 09:04 08.09.2022)
 
У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа

У главреда "Вечерних ведомостей" нашли сертификат участника обменной программы госдепа США

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир" нашли при обысках в квартире главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщал, что утром в четверг в квартире Постникова прошли обыски рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, заочно арестованного по уголовному делу о фейках против ВС РФ.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:53
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
Как рассказал собеседник агентства, который предоставил соответствующие фотографии, дома у Постникова найден сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир". По данным представителя российских спецслужб, ЦРУ через данную программу под видом цели показать российским гражданам "открытый мир" фактически вербует себе агентуру влияния в целевых странах.
Помимо этого, среди вещей главреда "Вечерних ведомостей" обнаружена визитка бывшего исполнительного директора Апелляционного суда седьмого округа США Коллина М. Фитцпатрика, благодарность от движения в защиту прав избирателей "Голос"* и бейдж наблюдателя на выборах президента Украины в 2014 году.
Также, по данным источника, в ходе обысков изъяты один жесткий диск, флешка, пять сотовых телефонов, смарт-часы, заграничный паспорт и два баннера с символикой "Открытой России"**.
В июне Кировский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей, а затем еще на 200 тысяч ООО "Техноторг" – издателя СМИ "Вечерние ведомости". Как сообщал адвокат Георгий Краснов, причиной разбирательств стали публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели дискредитацию использования российской армии за рубежом (статья 20.3.3 КоАП).
*Организация внесена в реестр незарегистрированных НПО-иноагентов
**Организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность
Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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РоссияСШАУкраинаИлья ПономаревЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Госдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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