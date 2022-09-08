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Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2022
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Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2022
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:53
2022-09-08T10:57
происшествия
илья пономарев
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее сообщалось, что в четверг следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube. По данным источника РИА Новости, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях"."Повод для обыска – следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарева по части 2 статьи 207.3 УК России. Уголовное дело в производстве ГСУ СКР по городу Москве. Постников – его тесный контакт по проекту "Утро Февраля", - сказал собеседник агентства.По его словам, самого Постникова по месту жительства не оказалось, в настоящее время идут его поиски, чтобы допросить. Не исключен обыск в редакции "Вечерних ведомостей", уточнил источник.В июне Кировский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей, а затем еще на 200 тысяч ООО "Техноторг" – издателя СМИ "Вечерние ведомости". Как сообщал адвокат Георгий Краснов, причиной разбирательств стали публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели дискредитацию использования российской армии за рубежом. (статья 20.3.3 КоАП).
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
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происшествия, илья пономарев, россия, екатеринбург, видео
Происшествия, Илья Пономарев, Россия, Екатеринбург
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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08:53 08.09.2022 (обновлено: 10:57 08.09.2022)
 
Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге

Обыск прошел в квартире главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге Постникова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что в четверг следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube. По данным источника РИА Новости, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
"Повод для обыска – следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарева по части 2 статьи 207.3 УК России. Уголовное дело в производстве ГСУ СКР по городу Москве. Постников – его тесный контакт по проекту "Утро Февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самого Постникова по месту жительства не оказалось, в настоящее время идут его поиски, чтобы допросить. Не исключен обыск в редакции "Вечерних ведомостей", уточнил источник.
В июне Кировский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей, а затем еще на 200 тысяч ООО "Техноторг" – издателя СМИ "Вечерние ведомости". Как сообщал адвокат Георгий Краснов, причиной разбирательств стали публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели дискредитацию использования российской армии за рубежом. (статья 20.3.3 КоАП).
 
ПроисшествияИлья ПономаревРоссияЕкатеринбург
 
 
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