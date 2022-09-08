https://ria.ru/20220908/obysk-1815312384.html

Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге

Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.09.2022

Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:53

2022-09-08T08:53

2022-09-08T10:57

происшествия

илья пономарев

россия

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее сообщалось, что в четверг следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube. По данным источника РИА Новости, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях"."Повод для обыска – следственное поручение по уголовному делу на Илью Пономарева по части 2 статьи 207.3 УК России. Уголовное дело в производстве ГСУ СКР по городу Москве. Постников – его тесный контакт по проекту "Утро Февраля", - сказал собеседник агентства.По его словам, самого Постникова по месту жительства не оказалось, в настоящее время идут его поиски, чтобы допросить. Не исключен обыск в редакции "Вечерних ведомостей", уточнил источник.В июне Кировский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей, а затем еще на 200 тысяч ООО "Техноторг" – издателя СМИ "Вечерние ведомости". Как сообщал адвокат Георгий Краснов, причиной разбирательств стали публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели дискредитацию использования российской армии за рубежом. (статья 20.3.3 КоАП).

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева 2022-09-08T08:53 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, илья пономарев, россия, екатеринбург, видео