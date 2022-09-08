Рейтинг@Mail.ru
Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/obvinenie-1815359446.html
Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение
Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение - РИА Новости, 08.09.2022
Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение
Предполагаемому убийце бизнесмена, чье тело нашли в среду в Mercedes в Москве, предъявили обвинение - фигурант выстрелил в знакомого, сидя на пассажирском... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:57
2022-09-08T12:54
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815366021_4:0:1257:705_1920x0_80_0_0_d813fc081136a6def45104e326921815.png
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предполагаемому убийце бизнесмена, чье тело нашли в среду в Mercedes в Москве, предъявили обвинение - фигурант выстрелил в знакомого, сидя на пассажирском сидении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко нашли тело застреленного бизнесмена Михаила Котова. В столичном главке СК сообщали, что одна из версий произошедшего - конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности."Расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по признакам преступлений... "убийство" и ... "незаконный оборот оружия", - сказала она.По данным следствия, 7 сентября мужчина, сидя на пассажирском сидении Mercedes, выстрелил не менее шести раз в своего знакомого, который был за рулем. Мужчина скончался на месте. Когда фигурант вышел из авто, его задержали сотрудники ДПС."Сегодня следствие ходатайствует перед Дорогомиловским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.Источник в правоохранительных органах также сообщал РИА Новости, что бизнесмена Михаила Котова, чье тело накануне нашли в Mercedes в Москве, застрелили из оружия со сбитой маркировкой. "С места преступления был изъят пистолет калибром 9 миллиметров без маркировочных обозначений", - сказал собеседник агентства, добавив, что эксперты проведут баллистическую экспертизу оружия.
https://ria.ru/20220908/rassledovanie-1815365575.html
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815296416.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815366021_161:0:1101:705_1920x0_80_0_0_dc110543fa77c60caef018fa00d274f8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
11:57 08.09.2022 (обновлено: 12:54 08.09.2022)
 
Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение

Знакомому убитого бизнесмена, чье тело нашли в Mercedes в Москве, предъявили обвинение

© Фото : СУСК России по городу МосквеМесто обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : СУСК России по городу Москве
Место обнаружения убитого мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предполагаемому убийце бизнесмена, чье тело нашли в среду в Mercedes в Москве, предъявили обвинение - фигурант выстрелил в знакомого, сидя на пассажирском сидении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко нашли тело застреленного бизнесмена Михаила Котова. В столичном главке СК сообщали, что одна из версий произошедшего - конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:14
В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера
"Расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по признакам преступлений... "убийство" и ... "незаконный оборот оружия", - сказала она.
По данным следствия, 7 сентября мужчина, сидя на пассажирском сидении Mercedes, выстрелил не менее шести раз в своего знакомого, который был за рулем. Мужчина скончался на месте. Когда фигурант вышел из авто, его задержали сотрудники ДПС.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Дорогомиловским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
Источник в правоохранительных органах также сообщал РИА Новости, что бизнесмена Михаила Котова, чье тело накануне нашли в Mercedes в Москве, застрелили из оружия со сбитой маркировкой. "С места преступления был изъят пистолет калибром 9 миллиметров без маркировочных обозначений", - сказал собеседник агентства, добавив, что эксперты проведут баллистическую экспертизу оружия.
Сотрудник патрульно-постовой службы МВД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
03:59
В Ялте задержали всех участников резонансного убийства
 
РоссияМоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала