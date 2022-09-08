https://ria.ru/20220908/obvinenie-1815359446.html

Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение

Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение - РИА Новости, 08.09.2022

Знакомому убитого на западе Москвы бизнесмена предъявили обвинение

Предполагаемому убийце бизнесмена, чье тело нашли в среду в Mercedes в Москве, предъявили обвинение - фигурант выстрелил в знакомого, сидя на пассажирском... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:57

2022-09-08T11:57

2022-09-08T12:54

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Предполагаемому убийце бизнесмена, чье тело нашли в среду в Mercedes в Москве, предъявили обвинение - фигурант выстрелил в знакомого, сидя на пассажирском сидении, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В среду утром в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко нашли тело застреленного бизнесмена Михаила Котова. В столичном главке СК сообщали, что одна из версий произошедшего - конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности."Расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по признакам преступлений... "убийство" и ... "незаконный оборот оружия", - сказала она.По данным следствия, 7 сентября мужчина, сидя на пассажирском сидении Mercedes, выстрелил не менее шести раз в своего знакомого, который был за рулем. Мужчина скончался на месте. Когда фигурант вышел из авто, его задержали сотрудники ДПС."Сегодня следствие ходатайствует перед Дорогомиловским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.Источник в правоохранительных органах также сообщал РИА Новости, что бизнесмена Михаила Котова, чье тело накануне нашли в Mercedes в Москве, застрелили из оружия со сбитой маркировкой. "С места преступления был изъят пистолет калибром 9 миллиметров без маркировочных обозначений", - сказал собеседник агентства, добавив, что эксперты проведут баллистическую экспертизу оружия.

https://ria.ru/20220908/rassledovanie-1815365575.html

https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815296416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes