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Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек

Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек - РИА Новости, 08.09.2022

Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек

Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:51

2022-09-08T17:51

2022-09-08T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

вооруженные силы украины

херсонская область

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ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Шестеро тяжелораненых и трое погибших, как мне только что сообщили медики", - сказал Леонтьев.По его словам, число жертв обстрела может возрасти, поскольку неизвестно, кто еще может находиться под завалами.Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате попадания ракеты Точка-У в центре города на улице Дзержинского разрушены два дома, один из них полностью. Также в результате второго попадания украинской ракеты произошло возгорание гаражей в кооперативе "Мотор".

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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района 2022-09-08T17:51 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, херсонская область , видео