https://ria.ru/20220908/obstrel-1815476183.html
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек - РИА Новости, 08.09.2022
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек
Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:51
2022-09-08T17:51
2022-09-08T17:51
специальная военная операция на украине
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новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
херсонская область
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ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Шестеро тяжелораненых и трое погибших, как мне только что сообщили медики", - сказал Леонтьев.По его словам, число жертв обстрела может возрасти, поскольку неизвестно, кто еще может находиться под завалами.Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате попадания ракеты Точка-У в центре города на улице Дзержинского разрушены два дома, один из них полностью. Также в результате второго попадания украинской ракеты произошло возгорание гаражей в кооперативе "Мотор".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
2022-09-08T17:51
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, херсонская область , видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек
ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
2022-09-08T17:51
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PT0M08S
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек
Глава района Леонтьев: число раненных при обстреле Новой Каховки возросло до шести человек
ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка возросло до шести человек, они доставлены в больницу города, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Шестеро тяжелораненых и трое погибших, как мне только что сообщили медики", - сказал Леонтьев.
"Шесть человек доставлены скорой помощью в тяжелом состоянии в больницу, у них серьезные травмы грудной клетки и ампутация конечностей, они живы", - добавил глава администрации района.
По его словам, число жертв обстрела может возрасти, поскольку неизвестно, кто еще может находиться под завалами.
Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате попадания ракеты Точка-У в центре города на улице Дзержинского разрушены два дома, один из них полностью. Также в результате второго попадания украинской ракеты произошло возгорание гаражей в кооперативе "Мотор".