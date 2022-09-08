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Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:14
2022-09-08T15:14
2022-09-08T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
2022-09-08T15:14
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.
2022-09-08T15:14
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15:14 08.09.2022 (обновлено: 17:55 08.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Глава района Леонтьев: ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО