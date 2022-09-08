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Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/obstrel-1815423647.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:14
2022-09-08T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
запорожская область
новая каховка
херсонская область
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7 495 645-6601
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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.
2022-09-08T15:14
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15:14 08.09.2022 (обновлено: 17:55 08.09.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Глава района Леонтьев: ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО ВС РФ, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Продолжается сирена воздушной тревоги, у нас в администрации повылетали окна, пока нельзя сказать куда прилетело, но где-то совсем рядом", - сказал глава администрации РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаХерсонская область
 
 
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