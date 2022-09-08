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Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/obstrel-1815298510.html
Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку
Украинские войска в ночь на четверг трижды атаковали Донецк, используя в том числе артиллерию натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:32
2022-09-08T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
горловка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг трижды атаковали Донецк, используя в том числе артиллерию натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Так, в 03:39 ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в 04:05 — еще 14 таких же боеприпасов, а также девять снарядов калибра 152 миллиметра в 04:45. Все удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам города.Обстрелы велись со стороны Нетайлово и Первомайского.Кроме того, в 01:50 ВСУ выпустили три 152-миллиметровых снаряда по Горловке.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада поставили Киеву в общей сложности более ста дальнобойных гаубиц M777. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, что приводит к гибели мирных жителей.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, горловка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Горловка, НАТО, СЦКК
05:32 08.09.2022 (обновлено: 09:15 08.09.2022)
 
Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку

ВСУ в ночь на четверг выпустили 35 снарядов по Донецку и три снаряда по Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг трижды атаковали Донецк, используя в том числе артиллерию натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Так, в 03:39 ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в 04:05 — еще 14 таких же боеприпасов, а также девять снарядов калибра 152 миллиметра в 04:45. Все удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Обстрелы велись со стороны Нетайлово и Первомайского.
Кроме того, в 01:50 ВСУ выпустили три 152-миллиметровых снаряда по Горловке.
Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада поставили Киеву в общей сложности более ста дальнобойных гаубиц M777. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, что приводит к гибели мирных жителей.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районГорловкаНАТОСЦКК
 
 
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