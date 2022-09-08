https://ria.ru/20220908/obstrel-1815298510.html

Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска за ночь выпустили 35 снарядов по Донецку

Украинские войска в ночь на четверг трижды атаковали Донецк, используя в том числе артиллерию натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:32

2022-09-08T05:32

2022-09-08T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

горловка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг трижды атаковали Донецк, используя в том числе артиллерию натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Так, в 03:39 ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в 04:05 — еще 14 таких же боеприпасов, а также девять снарядов калибра 152 миллиметра в 04:45. Все удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам города.Обстрелы велись со стороны Нетайлово и Первомайского.Кроме того, в 01:50 ВСУ выпустили три 152-миллиметровых снаряда по Горловке.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада поставили Киеву в общей сложности более ста дальнобойных гаубиц M777. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, что приводит к гибели мирных жителей.

https://ria.ru/20220905/obstrel-1814596308.html

донецк (днр)

куйбышевский район

горловка

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, горловка, нато, сцкк