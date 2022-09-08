https://ria.ru/20220908/obstrel-1815290102.html

Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города

Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города - РИА Новости, 08.09.2022

Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города

Новая Каховка в Херсонской области вновь находится под обстрелом, работает система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T00:56

2022-09-08T00:56

2022-09-08T00:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области вновь находится под обстрелом, работает система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города.Новую Каховку в последние дни постоянно обстреливают украинские войска.

https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html

херсонская область

новая каховка

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в мире, херсонская область , новая каховка