https://ria.ru/20220908/obstrel-1815290102.html
Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города
Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города
Новая Каховка в Херсонской области вновь находится под обстрелом, работает система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:56
2022-09-08T00:56
2022-09-08T00:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области вновь находится под обстрелом, работает система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города.Новую Каховку в последние дни постоянно обстреливают украинские войска.
https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html
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в мире, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка
Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле города
В администрации Новой Каховки сообщили о новом обстреле города и работе ПВО