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"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы
"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы - РИА Новости, 08.09.2022
"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы
"Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:46
2022-09-08T16:46
2022-09-08T16:46
новости компаний - экономика
газпром нефть
московский нпз
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть – Промышленные инновации" Михаил Никулин."Мы перевели комплексы по производству бензина российских НПЗ компании на собственные катализаторы каталитического крекинга. Выпуск катализаторов обеспечивает производственная линия компании", - сказал Никулин.Он отметил, что разработка собственных технологий производства катализаторов входит в число приоритетов компании.Также "Газпром нефть" переходит на собственные катализаторы гидроочистки для производства дизельного топлива, указал Никулин. С апреля такой катализатор загружен на Московском НПЗ. Ранее собственный катализатор гидроочистки был загружен на Омском НПЗ."Созданные по технологии "Газпром нефти" катализаторы гидроочистки произведены из российского сырья и гарантируют работу с доказанной эффективностью выше импортных аналогов", - заключил топ-менеджер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз, россия
Новости компаний - Экономика, Газпром нефть, Московский НПЗ, Россия
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть – Промышленные инновации" Михаил Никулин.
"Мы перевели комплексы по производству бензина российских НПЗ компании на собственные катализаторы каталитического крекинга. Выпуск катализаторов обеспечивает производственная линия компании", - сказал Никулин.
Он отметил, что разработка собственных технологий производства катализаторов входит в число приоритетов компании.
Также "Газпром нефть" переходит на собственные катализаторы гидроочистки для производства дизельного топлива, указал Никулин. С апреля такой катализатор загружен на Московском НПЗ
. Ранее собственный катализатор гидроочистки был загружен на Омском НПЗ.
"Созданные по технологии "Газпром нефти" катализаторы гидроочистки произведены из российского сырья и гарантируют работу с доказанной эффективностью выше импортных аналогов", - заключил топ-менеджер.