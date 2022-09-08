https://ria.ru/20220908/npz-1815453284.html

"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы

"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы - РИА Новости, 08.09.2022

"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы

"Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

новости компаний - экономика

газпром нефть

московский нпз

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть – Промышленные инновации" Михаил Никулин."Мы перевели комплексы по производству бензина российских НПЗ компании на собственные катализаторы каталитического крекинга. Выпуск катализаторов обеспечивает производственная линия компании", - сказал Никулин.Он отметил, что разработка собственных технологий производства катализаторов входит в число приоритетов компании.Также "Газпром нефть" переходит на собственные катализаторы гидроочистки для производства дизельного топлива, указал Никулин. С апреля такой катализатор загружен на Московском НПЗ. Ранее собственный катализатор гидроочистки был загружен на Омском НПЗ."Созданные по технологии "Газпром нефти" катализаторы гидроочистки произведены из российского сырья и гарантируют работу с доказанной эффективностью выше импортных аналогов", - заключил топ-менеджер.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз, россия