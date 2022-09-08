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"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы - РИА Новости, 08.09.2022
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"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы
"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы - РИА Новости, 08.09.2022
"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы
"Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:46
2022-09-08T16:46
новости компаний - экономика
газпром нефть
московский нпз
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть – Промышленные инновации" Михаил Никулин."Мы перевели комплексы по производству бензина российских НПЗ компании на собственные катализаторы каталитического крекинга. Выпуск катализаторов обеспечивает производственная линия компании", - сказал Никулин.Он отметил, что разработка собственных технологий производства катализаторов входит в число приоритетов компании.Также "Газпром нефть" переходит на собственные катализаторы гидроочистки для производства дизельного топлива, указал Никулин. С апреля такой катализатор загружен на Московском НПЗ. Ранее собственный катализатор гидроочистки был загружен на Омском НПЗ."Созданные по технологии "Газпром нефти" катализаторы гидроочистки произведены из российского сырья и гарантируют работу с доказанной эффективностью выше импортных аналогов", - заключил топ-менеджер.
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новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз, россия
Новости компаний - Экономика, Газпром нефть, Московский НПЗ, Россия
16:46 08.09.2022
 

"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром нефть" в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Стенд компании Газпром нефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром нефть" в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела НПЗ в России на собственные катализаторы каталитического крекинга для производства бензина, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть – Промышленные инновации" Михаил Никулин.
"Мы перевели комплексы по производству бензина российских НПЗ компании на собственные катализаторы каталитического крекинга. Выпуск катализаторов обеспечивает производственная линия компании", - сказал Никулин.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:26
"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн
Он отметил, что разработка собственных технологий производства катализаторов входит в число приоритетов компании.
Также "Газпром нефть" переходит на собственные катализаторы гидроочистки для производства дизельного топлива, указал Никулин. С апреля такой катализатор загружен на Московском НПЗ. Ранее собственный катализатор гидроочистки был загружен на Омском НПЗ.
"Созданные по технологии "Газпром нефти" катализаторы гидроочистки произведены из российского сырья и гарантируют работу с доказанной эффективностью выше импортных аналогов", - заключил топ-менеджер.
 
Новости компаний - ЭкономикаГазпром нефтьМосковский НПЗРоссия
 
 
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