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Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России - РИА Новости, 08.09.2022
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Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России
Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России - РИА Новости, 08.09.2022
Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России
Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России, открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты, заявил РИА Новости министр финансов... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:09
2022-09-08T12:09
россия
экономика
никарагуа
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России, открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты, заявил РИА Новости министр финансов республики Иван Акоста."Такие планы - увеличить объемы - есть", - сказал министр в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос.Говоря о том, могут ли подобные сделки вестись в рублях из-за ограничений против России в финансовом секторе, Акоста отметил, что в целом такие поставки не находятся под санкциями, потому что пшеница является продуктом первой необходимости."Но есть контакты между нашими банками по этому вопросу. На 2022 год отгрузка уже идет буквально в эти дни в порты Никарагуа. Но мы открыты к каким-то новым вариантам оплаты. Знаете, можно привести в пример дороги, которые ведут в одно место - если на одной дороге собралась пробка, всегда можно воспользоваться другой. Так что хорошо, если будут какие-то новые варианты оплаты, мы только за", - заключил министр.Кроме того, он отметил, что Россия и Никарагуа обсуждают возможности экспорта в Россию никарагуанских кофе, сахара, мяса.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815151155.html
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россия, экономика, никарагуа, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Экономика, Никарагуа, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:09 08.09.2022
 
Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России

В правительстве Никарагуа заявили, что планируют нарастить поставки пшеницы из России

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России, открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты, заявил РИА Новости министр финансов республики Иван Акоста.
"Такие планы - увеличить объемы - есть", - сказал министр в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа
Говоря о том, могут ли подобные сделки вестись в рублях из-за ограничений против России в финансовом секторе, Акоста отметил, что в целом такие поставки не находятся под санкциями, потому что пшеница является продуктом первой необходимости.
"Но есть контакты между нашими банками по этому вопросу. На 2022 год отгрузка уже идет буквально в эти дни в порты Никарагуа. Но мы открыты к каким-то новым вариантам оплаты. Знаете, можно привести в пример дороги, которые ведут в одно место - если на одной дороге собралась пробка, всегда можно воспользоваться другой. Так что хорошо, если будут какие-то новые варианты оплаты, мы только за", - заключил министр.
Кроме того, он отметил, что Россия и Никарагуа обсуждают возможности экспорта в Россию никарагуанских кофе, сахара, мяса.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РоссияЭкономикаНикарагуаРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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