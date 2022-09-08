https://ria.ru/20220908/neft-1815537255.html

США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg

США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.09.2022

США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg

США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:19

2022-09-08T22:19

2022-09-08T22:30

цены на нефть

сша

джо байден

европа

мэа

экономика

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на источники."В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", - говорится в сообщении.По данным собеседников агентства, в декабре цены на нефть могут пойти вверх после отказа Европы от российских энергоносителей, что вызовет дополнительный рост спроса на мировом рынке и увеличение цен.В том случае, если будет принято решение задействовать стратегические резервы, это может быть сделано в ноябре, декабре и январе.В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.

https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

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цены на нефть, сша, джо байден, европа, мэа, экономика