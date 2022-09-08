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США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.09.2022
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США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg
США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.09.2022
США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg
США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:19
2022-09-08T22:30
цены на нефть
сша
джо байден
европа
мэа
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на источники."В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", - говорится в сообщении.По данным собеседников агентства, в декабре цены на нефть могут пойти вверх после отказа Европы от российских энергоносителей, что вызовет дополнительный рост спроса на мировом рынке и увеличение цен.В том случае, если будет принято решение задействовать стратегические резервы, это может быть сделано в ноябре, декабре и январе.В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.
https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html
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цены на нефть, сша, джо байден, европа, мэа, экономика
Цены на нефть, США, Джо Байден, Европа, МЭА, Экономика
22:19 08.09.2022 (обновлено: 22:30 08.09.2022)
 
США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg

Bloomberg: США изучают возможность сбит цены на топливо с помощью запасов из стратрезерва

© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", - говорится в сообщении.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
18:28
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
По данным собеседников агентства, в декабре цены на нефть могут пойти вверх после отказа Европы от российских энергоносителей, что вызовет дополнительный рост спроса на мировом рынке и увеличение цен.
В том случае, если будет принято решение задействовать стратегические резервы, это может быть сделано в ноябре, декабре и январе.
В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 21:34
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики
 
Цены на нефтьСШАДжо БайденЕвропаМЭАЭкономика
 
 
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