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США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря - РИА Новости, 08.09.2022
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США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря
США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря - РИА Новости, 08.09.2022
США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря
США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:02
2022-09-08T19:02
экономика
цены на нефть
александр новак
сша
россия
великобритания
евросоюз
g7
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо."Мы планируем ввести потолок на цену до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет (санкций) ЕС. И он будет введен США, союзниками по "Большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции", - сказал представитель ведомства в эфире Yahoo Finance.Он напомнил, что в соответствии с шестым пакетом санкций страны G7 с 5 декабря откажутся от импорта российской нефти, а также перестанут обслуживать транзитный импорт российской нефти. "Лимит цены позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене", - сказал представитель минфина США.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, сша, россия, великобритания, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, yahoo! inc.
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, США, Россия, Великобритания, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, Yahoo! Inc.
19:02 08.09.2022
 
США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря

Замминистра финансов США Адейемо: Запад введет лимит цен на российскую нефть к 5 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Мы планируем ввести потолок на цену до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет (санкций) ЕС. И он будет введен США, союзниками по "Большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции", - сказал представитель ведомства в эфире Yahoo Finance.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
Он напомнил, что в соответствии с шестым пакетом санкций страны G7 с 5 декабря откажутся от импорта российской нефти, а также перестанут обслуживать транзитный импорт российской нефти. "Лимит цены позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене", - сказал представитель минфина США.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:25
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакСШАРоссияВеликобританияЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииYahoo! Inc.
 
 
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