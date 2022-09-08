https://ria.ru/20220908/neft-1815498859.html

США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря

США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря - РИА Новости, 08.09.2022

США с союзниками введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря

США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:02

2022-09-08T19:02

2022-09-08T19:02

экономика

цены на нефть

александр новак

сша

россия

великобритания

евросоюз

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо."Мы планируем ввести потолок на цену до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет (санкций) ЕС. И он будет введен США, союзниками по "Большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции", - сказал представитель ведомства в эфире Yahoo Finance.Он напомнил, что в соответствии с шестым пакетом санкций страны G7 с 5 декабря откажутся от импорта российской нефти, а также перестанут обслуживать транзитный импорт российской нефти. "Лимит цены позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене", - сказал представитель минфина США.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

https://ria.ru/20220908/siluanov-1815394772.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр новак, сша, россия, великобритания, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, yahoo! inc.