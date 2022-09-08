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США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти - РИА Новости, 08.09.2022
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
Вашингтон надеется, что Китай поддержит введение "потолка цены" на российскую нефть, заявил в четверг замминистра финансов США Уолли Адейемо. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:28
2022-09-08T18:28
2022-09-08T18:28
экономика
цены на нефть
александр новак
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Вашингтон надеется, что Китай поддержит введение "потолка цены" на российскую нефть, заявил в четверг замминистра финансов США Уолли Адейемо."Мы надеемся, что Индия поддержит и Китай также рассмотрит такую возможность", - сказал он в интервью Yahoo Finance.Адейемо считает, что независимо от того, поддержат ли эту инициативу Индия и Китай или другие страны, "потолок цены будет эффективной мерой".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220908/gaz-1815483184.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, китай, россия, сша, индия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Китай, Россия, США, Индия
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
Замминистра финансов Адейемо: США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен"