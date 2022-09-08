https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти

США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти - РИА Новости, 08.09.2022

США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти

Вашингтон надеется, что Китай поддержит введение "потолка цены" на российскую нефть, заявил в четверг замминистра финансов США Уолли Адейемо. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:28

2022-09-08T18:28

2022-09-08T18:28

экономика

цены на нефть

александр новак

китай

россия

сша

индия

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Вашингтон надеется, что Китай поддержит введение "потолка цены" на российскую нефть, заявил в четверг замминистра финансов США Уолли Адейемо."Мы надеемся, что Индия поддержит и Китай также рассмотрит такую возможность", - сказал он в интервью Yahoo Finance.Адейемо считает, что независимо от того, поддержат ли эту инициативу Индия и Китай или другие страны, "потолок цены будет эффективной мерой".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815483184.html

https://ria.ru/20220908/politsiya-1815460472.html

китай

россия

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индия

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экономика, цены на нефть, александр новак, китай, россия, сша, индия